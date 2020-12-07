新冠肺炎│張敬軒演唱會兼職帶位確診　張竹君呼籲５萬名觀眾檢測

軒仔雖然拉起軟尺保持社交距離，但不少歌迷仍認為軒仔沒有戴上口罩，有一定感染風險。不過他早前的檢測結果呈陰性，向樂迷大派定心丸。（梁碧玲攝）

新冠肺炎疫情出現第四波爆發，衛生防護中心早前揭發，有4名確診人士於潛伏期內曾觀賞《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》。今日（7/12）衛生署經追查發現，有一名確診者在潛伏期內曾於紅館做兼職，在11月22、24、26、27和29日於場館入口協助分流張敬軒演唱會觀眾。

張敬軒演唱會｜四名確診者座位位置曝光 軒仔病毒檢測呈陰性

今次輪到紅館兼職職員確診！（資料圖片）

確診人士分別在22、27及29日觀賞演唱會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君推斷，該名員工或因接觸患病觀眾而受感染，又指每晚有多達6000名觀眾，有傳播風險，呼籲8場演唱會合共近50,000名觀眾應盡早接受檢測。

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軒仔所屬唱片公司英皇娛樂回應指，主辦單位的所有工作人員及演唱會參與工作者總共284人，自上星期五（4/12）起已有210人接受檢測並呈陰性，其餘人士亦陸續等待報告中。聲明又指，該名分流員是紅館員工，目前所知的資料不多，又鼓勵在上述5日有到場欣賞演唱會的觀眾接受檢測， 以確保安心，並強調演唱會期間主辦單位已執行政府要求的所有防疫措施，衷心祝願患病者能早日康復。