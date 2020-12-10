【張敬軒演唱會】再有一名尾場觀眾確診源頭不明　累計6人染疫

新冠肺炎疫情第四波持續，本港今日（10/12）新增112宗確診個案，本地感染佔102宗，其中34宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，其中一宗源頭不明個案，患者曾在11月29日於紅館觀賞《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》，坐在黃閘72段。目前為止張敬軒演唱會一共有6宗相關個案，包括5名觀眾及1名紅館員工。

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再有觀賞張敬軒演唱會尾場人士確診。（梁碧玲攝）

張竹君：未見到有大型爆發

張竹君指，因應較早前出現個案，衛生署已經聯絡主辦單位及紅館工作人員進行檢測，其中主辦單位總共284名員工檢測結果皆呈陰性，包括張敬軒，而400多位紅館員工當中，目前為止只有早前公布的一名兼職帶位員確診。

張竹君呼籲曾經看過張敬軒演唱會的人士應留意自己身體健康狀況，如有不適應盡快求醫，又不排除觀眾中有隱形傳播者：「因為個案嘅比例唔係特別高，（確診者）去嘅日子都有少少散，有機會係因為演唱會人多，有隱形傳播者去咗，會有少少傳播，暫時就未見到有一個大型嘅爆發，喺工作人員又未搵到好多個案。」

張竹君指主辦單位總共有284名員工接受檢測，結果皆呈陰性。（梁碧玲攝）