姜濤Ian殺入叱咤我最喜愛男歌手五強　未敢諗攞獎：入到當贏咗

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是每年樂壇盛事之一，當中「我最喜愛」的獎項賽果更是由樂迷投選決定，足以力證歌手的受歡迎程度。一直人氣高企的男團MIRROR除成功打入「我最喜愛的組合」五強外，成員姜濤和陳卓賢（Ian）亦同時入圍「我最喜愛的男歌手」五強。兩位成員早前接受《香港01》專訪時大談入圍感受，他們亦各自說出自己的心水人選。

一直人氣高企的男團MIRROR除成功打入「我最喜愛的組合」五強外，成員姜濤和陳卓賢（Ian）亦同時打入「我最喜愛的男歌手」五強。（資料圖片）

首次入圍的Ian表示能打入五強已非常感恩，現階段談及獎項實在是言之尚早：「入到五強已經係一件好好嘅事，多得大家錫我哋、投票畀我哋。收到大家支持係一種推動力，之後作品要再做好啲。反而冇諗過獎項，現階段諗攞獎係言之尚早，等能力上再增長先再諗。」今年再度入圍男歌手五強的姜濤指入選已經當贏咗，更大讚粉絲懂事：「Fans好希望我哋係五強，入到五強已經當我哋贏咗。佢哋好懂事，知我哋攞獎係言之尚早，所以藉住呢個機會希望令多啲人識我哋。」

首次入圍的Ian表示能打入五強已非常感恩，現階段談及獎項實在是言之尚早。（資料圖片）

他們兩位亦未有視對方為競爭對手，姜濤表示與Ian風格不同很難作出比較：「我哋兩個風格好唔一樣，睇下觀眾鍾意咩，隊員間要比較係比較唔到，因為MIRROR有太多風格。」撇除對方，姜濤的「我最喜愛男歌手」心水人選是林家謙：「林家謙係一個好有才華嘅人，好多歌得佢先唱到。佢作嘅歌、唱歌技巧同嗰種Feel得佢先演繹到，係現時香港好特別嘅唱作人。」

而Ian的心水則是鄭中基，更自爆一直以來十分欣賞這位前輩：「以前聽佢嘅歌已經覺得『點解把聲咁好聽』，每首歌Vocal處理都好細緻。後來睇佢拍電影，好鍾意佢拍嘅電影，所以本身就好鍾意呢位前輩。」

點撃睇更多姜濤，Ian靚仔相：

+ 3 + 3 + 3