全民造星III | Judas用力過猛反失分　ANSONBEAN勁爆跳唱殺入10強

ViuTV選秀節目《全民造星III》繼續進行激烈的十強爭奪戰。昨晚(16/12)首輪賽事同為A組成員Judas(羅凱鈴)和Ben(趙祥誠)自己友互撼。Judas率先以靚聲唱出《破曉》,可惜表演期間卻因過於緊張而數度破音,表演的新動作亦稍顯僵硬,令花姐(黃慧君)和彭秀慧都大感可惜,花姐更直言:「失水準。」但林二汶卻稱讚她:「但係佢係第一次為自己咁用力喎!第一次咁graceful咁對待一個(表演)。」

Judas的表演用力過猛,反成部分評判眼中失分位。(節目截圖)

評判黃詠詩亦批評Judas花太多心力嘗試新動作,「好多動作係seems to do多過真係do,呢個階段你最好係 less is more」,鄭欣宜(欣宜)則認為她的演唱「唔係story-telling。」連二汶都坦言:「呢首歌係境界,唔係technique。」唯獨火火欣賞她的新嘗試,直言Judas:「夠膽識」。

至於對手Ben在表演《恐怖片》中的演戲兼折骨舞,借舞步與異於常人的肢體扭動帶來驚慄效果,獲得評判一致好評,陳柏宇(Jason)大讚:「凈係跳舞都勁到不得了,凈係欣賞呢一場戲我好鍾意。」火火更直言:「冇嘢好講。我好鍾意、好欣賞呀!」最後Ben獲得4盞藍燈,成功晉級10強。

另一組對戰組合終於由A﹑B組對疊,由ANSONBEAN(陳毅燊)決戰John(林躍翰)。John一向以冷酷型帥路線示人,今次賽事他以中性形象妖艷跳唱《甜秘密》,被欣宜大讚:「 姐姐好鍾意。」連阿Lo都搞笑稱:「阿Lo叔叔都OK。」

可惜其表演亦不及大熱ANSONBEAN(陳毅燊)的勁舞跳唱表演《TITANIC》和《My Heart Will Go On》,表演期間他更凌空飛咪,欣宜心心眼大讚:「表現令我覺得好有活力,好polished(優美)件事。」火火則笑言:「哥哥都畀你charm到。」Jason亦稱讚他:「前途無可限量。」

由於雙方勢均力敵,令評判猶豫不決,阿Lo決定臨時加評分位,問兩人:「我最後一個要求,可唔可以你兩個講一句說話,要我哋揀你嘅。」ANSONBEAN率先站出,說:「無論結果如果,我都好鍾意呢個舞台,我點樣都唔會停。就算最後會點樣,我都唔會放棄,繼續追夢。」

欣宜對ANSONBEAN心心眼。(節目截圖)

John的發言則稍顯缺乏信心:「我其實冇諗過自己會行到嚟呢度。由pre-round開始,我都對自己好冇信心,覺得自己做唔到。但透過呢個比賽開始,我信自己多咗。無論結果如何,我都會繼續行落去。」最後三位評判揀選了ANSONBEAN,險勝John,成功殺入10強。