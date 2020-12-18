2020年聖誕節必聽5首廣東歌　除咗衛蘭英文EP仲有咩聖誕新歌聽？

今年的聖誕節變得不一樣，有別以往約好友一起聚餐、看燈飾、交換禮物，在疫情下大家都只能留在家中，與家人共聚天倫。除了構思一連串家庭活動外，亦可在家中播放聖誕歌單，用音樂找回聖誕氣氛，以下5首廣東歌應該幫到大家。

疫情下，今年很難出現一班人在街上歡度聖誕的場景。（《LOVE is NEARBY》MV截圖）

麥浚龍《平安夜》

近年樂迷對Juno的形象，都停留在《the album》中的董折。其實他曾經在2002年推出過《平安夜》，歌詞中「門前噴著雪」、「全場是綵帶」等雖然寫得十分應節，但內容卻與《Lonely Christmas》相若，講述自己獨自一人靜靜地渡過平安夜，「沉默到廿五號再上路」。

Juno曾經推出過聖誕歌。（視覺中國）

Cookies《曲奇聖誕歌》

誰說本地的聖誕歌一定要是慘情歌？組合Cookies在2003年推出過聖誕EP《Merry X’mas》，其中包括《曲奇聖誕歌》。雖然旋律大致上採用以往經典的聖誕歌，但黃偉文就為這些經典配上廣東歌詞，過往亦是不少人在聖誕節與友人唱K時必點的歌，將氣氛變得更熱鬧。

Cookies的《曲奇聖誕歌》，一次過聽返咁多首經典聖誕歌。（MV截圖）

Dear Jane《Dear Christmas》

近年樂隊都會推出專屬聖誕歌，除了RubberBand《零度聖誕》、TONICK《Last Christmas》、Supper Moment《LOVE is NEARBY》外，亦有Dear Jane《Dear Christmas》。歌曲融合50年代Doo-wop風格，更在outro加入《Joy to The World》的旋律，配合歌詞及MV，正好詮釋何謂溫暖的「白色聖誕」。

郭富城《戰場上的最後聖誕》

若然談到一些較小眾的作品，就要數城城的《戰場上的快樂聖誕》。歌曲講述在節日期間不應出現紛爭，彼此間應該減少戰意。而樂迷最記得的一句，當然是副歌中的「I wish you I wish you I wish you Merry Christmas」，相當洗腦！

譚嘉儀《Christmas With You》

除了上述4首經典聖誕廣東歌，其實每年都有音樂單位炮製應節歌曲，來到今年就有譚嘉儀。這首《Christmas With You》是她親自作曲、填詞的廣東歌，透過甜蜜的歌詞及旋律營造溫馨的氣氛。MV更邀請羅天宇擔任男主角，二人在片中示範如何在聖誕節渡過二人世界，相當浪漫。