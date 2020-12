2020年聖誕節必聽5首廣東歌　除咗衛蘭英文EP仲有咩聖誕新歌聽？

今年的聖誕節變得不一樣,有別以往約好友一起聚餐、看燈飾、交換禮物,在疫情下大家都只能留在家中,與家人共聚天倫。除了構思一連串家庭活動外,亦可在家中播放聖誕歌單,用音樂找回聖誕氣氛,以下5首廣東歌應該幫到大家。

疫情下,今年很難出現一班人在街上歡度聖誕的場景。(《LOVE is NEARBY》MV截圖)

麥浚龍《平安夜》

近年樂迷對Juno的形象,都停留在《the album》中的董折。其實他曾經在2002年推出過《平安夜》,歌詞中「門前噴著雪」、「全場是綵帶」等雖然寫得十分應節,但內容卻與《Lonely Christmas》相若,講述自己獨自一人靜靜地渡過平安夜,「沉默到廿五號再上路」。

Juno曾經推出過聖誕歌。(視覺中國)

Cookies《曲奇聖誕歌》

誰說本地的聖誕歌一定要是慘情歌?組合Cookies在2003年推出過聖誕EP《Merry X’mas》,其中包括《曲奇聖誕歌》。雖然旋律大致上採用以往經典的聖誕歌,但黃偉文就為這些經典配上廣東歌詞,過往亦是不少人在聖誕節與友人唱K時必點的歌,將氣氛變得更熱鬧。

Cookies的《曲奇聖誕歌》,一次過聽返咁多首經典聖誕歌。(MV截圖)

Dear Jane《Dear Christmas》

近年樂隊都會推出專屬聖誕歌,除了RubberBand《零度聖誕》、TONICK《Last Christmas》、Supper Moment《LOVE is NEARBY》外,亦有Dear Jane《Dear Christmas》。歌曲融合50年代Doo-wop風格,更在outro加入《Joy to The World》的旋律,配合歌詞及MV,正好詮釋何謂溫暖的「白色聖誕」。

郭富城《戰場上的最後聖誕》

若然談到一些較小眾的作品,就要數城城的《戰場上的快樂聖誕》。歌曲講述在節日期間不應出現紛爭,彼此間應該減少戰意。而樂迷最記得的一句,當然是副歌中的「I wish you I wish you I wish you Merry Christmas」,相當洗腦!

譚嘉儀《Christmas With You》

除了上述4首經典聖誕廣東歌,其實每年都有音樂單位炮製應節歌曲,來到今年就有譚嘉儀。這首《Christmas With You》是她親自作曲、填詞的廣東歌,透過甜蜜的歌詞及旋律營造溫馨的氣氛。MV更邀請羅天宇擔任男主角,二人在片中示範如何在聖誕節渡過二人世界,相當浪漫。