樂壇核數師︱Dear Jane再贏903冠軍　拋離MIRROR預告冧莊奪組合金

距離年終樂壇頒獎禮尚餘不足兩個星期，相比男、女歌手獎項競爭激烈，外界一早預料Dear Jane將會橫掃各大頒獎禮組合獎項。這隊上年奪得「叱咤樂壇組合」金獎的樂隊，在第51周「903專業推介」再憑《最後一間唱片舖》贏得冠軍歌，令他們在今個年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中進一步擴大與其他組合的距離，幾乎肯定蟬聯金獎。

Dear Jane是今年「叱咤樂壇組合」金獎呼聲最高的樂隊。（資料圖片）

今年三首冠軍歌跑贏RubberBand

Dear Jane今年推出大碟《Limerence》，較早前兩首主打歌《銀河修理員》及《哀的美敦書》都得到「903專業推介」冠軍，當中前者上榜長達12個星期，除了成為「叱咤樂壇至尊唱片大獎」熱門之一，亦順利打入「我最喜愛的歌曲」最後五強，聲勢凌厲。如今《最後一間唱片舖》順利登頂，冠軍歌數量亦再次超越MIRROR，距離蟬聯組合金獎更進一步。

Dear Jane會否再奪「組合金獎」？ （影片截圖）

點擊圖輯，重溫《最後一間唱片舖》MV有幾靚！

+ 24 + 24 + 24

雖然MIRROR有兩首冠軍歌，看似緊隨其後，其實《Reflection》是跨年上榜，歌曲的播放次數只會計算2020年上榜的3個星期，加上新歌《One And All》遲遲未上榜，數據上其實落後不少。其中一對默默從後趕上的組合就是RubberBand，他們今年有4首上榜歌，雖然只有一首冠軍歌《First Date》，但另外兩首上榜歌《百毒不侵》和《每道微小》都曾經登上季軍，數量在組合中亦是最多。既然獎項是計算全年派台歌數量，RubberBand當然有望超越MIRROR，搶佔組合銀獎位置。

轉眼間，MIRROR已經離組合三甲越來越遠。（資料圖片）

RubberBand有望重返組合三甲。（資料圖片）

艾粒用兩首歌足以贏MIRROR？

除了RubberBand，艾粒亦有望繼2004年後，再次成為組合銅獎得主。雖然艾粒只有兩首派台歌，但數據上或許已經有力踢走MIRROR，因為他們同樣有一首冠軍歌《細路強勁舞》，而《奇妙事不斷有》亦曾經贏得單周亞軍。雖然有不少網民會質疑，成績或多或少因「主場優勢」而加分，但《奇妙事不斷有》上榜已有7個星期，在年終統計上已比MIRROR佔優。至於上年組合銀獎得主Nowhere Boys，今年與RubberBand一樣同樣有四首上榜歌，但今年沒有贏得任何冠軍歌，成為爭獎上的一大隱憂。

MIRROR最大對手，竟然是艾粒？（資料圖片）

點擊圖輯睇2020年第51周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，Supper Moment新歌打入前十：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」，三大唱片公司得兩首派台歌上榜：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」，周國賢今年有冠軍歌！

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」，《男排女將》主題曲有機會奪冠？

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」，泳兒《溝渠暢泳》成為今年第三首五台冠軍歌：