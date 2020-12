《The Album》音樂企劃歷時三年(2018-2020),極富誠意和耐性,包括《The Album - Part One》、《The Album And The Rest Of It》、《The Album And The End Of It》三張專輯,通過連串歌曲、MV、文案,娓娓細說一個長篇愛情故事——男主角董折(麥浚龍飾)與女主角浦銘心(謝安琪飾)從初戀,結婚,離婚,戀上他人,重遇,到真正的別離。此文介紹12首重點歌曲,按故事順序而非發表順序排列。