【新城2020】英皇暫奪5獎做大贏家　商場頒獎禮移師私人場所舉行

今年第一張樂壇成績表，《新城勁爆頒獎禮2020》將在12月30日下午2-4時舉行，大會早前舉行記招指頒獎禮將於商場舉行，不過因疫情反覆，新城回覆指當日頒獎禮將移師私人室內場地舉行。觀眾雖然無緣到商場一睹偶像風采，但除透過電台收聽賽果外，亦可到新城電台網站，新城電台手機apps，新城廣播有限公司facebook專頁等平台欣賞直播。

新城電台在11月舉行記招，宣布《新城勁爆頒獎禮2020》將在商場舉行，但受疫情影響，頒獎禮將改為於私人室內場地直播。（資料圖片）

而在典禮前夕，大會亦透過訪問、活動等渠道率先頒獎，為歌手送上聖誕禮物。至今日為止，大會提早公布11個獎項得主，其中胡鴻鈞（Hubert）贏得「勁爆人氣歌手」，林家謙獲得「勁爆獨立音樂人」，而謝高晉在網上投票力壓MIRROR三子，奪得「勁爆我撐新人」。而HKRIA（香港音像聯盟）旗下亦有華納歌手林欣彤（Mag）和JUDE曾若華得獎，似乎未受雙方在年底約滿的事件影響。

與上年一樣，大會提早頒發部份獎項，為歌手送上聖誕禮物。（新城電台影片截圖）

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