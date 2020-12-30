全民造星III︱KB點名讚陳葦璇　總決賽有瑕疵仍接受：仲想點呀？

《全民造星III》總決賽早前才圓滿結束，KB（李健宏）昨晚（29/12）就戴起假髮扮節目監製花姐（黃慧君），在石蔭為個人頻道拍攝節目。原來今次並非KB第一次扮花姐，雖然從來沒有收到對方投訴，但他坦言花姐不時向他抱怨：「我同花姐嘅友誼係，佢唔會鬧我，最多同我講『好啦喎你，KB，唔好再醜化我啦，我係一個靚女嚟喎！』所以我冇醜化佢，只係好想好似佢咁有地位啫。」

KB扮花姐拍片。（梁碧玲攝）

談到剛過去的《全民造星III》總決賽，KB談起三甲時，亦特別提起前同事陳葦璇：「我本身都識咗葦璇好耐，佢真係令我另眼相看，畀我見到佢另外一面，佢進步咗好多。」KB坦言，最初以為冠軍由網民熱捧的ANSONBEAN（陳毅燊）或Cloud（雲浩影）贏得，沒想過Ben（趙祥誠）會跑出。

KB大讚陳葦璇進步很大。（葉志明攝）

KB亦稱讚Ben在總決賽表現令自己印象深刻。（葉志明攝）

總決賽在直播期間出現失誤，會場一度Dead air約10秒，而網民亦對音響、評判等略有微言。KB卻對總決賽的舞台效果印象深刻，製作上已經收貨：「喺製作上，一個歌唱比賽，或者一啲同類型嘅節目都已經係咁，你仲想點呀？有Live band、有火花、有燈光！」他大讚節目在座位插上已發光的熒光棒：「擺晒熒光棒，起碼都叫做有啲嘢睇下！我之前上過另一個節目，做咗一個廠景嘅演出，就變咗好似做緊神功戲，因為真係冇人睇。」