叱咤2020︱表現失準關冇戴耳機事？　陳柏宇否認：因為自己渣

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1/1）圓滿落幕，陳柏宇（Jason）憑《感情這回事》奪下「專業推介叱咤十大」的第八位，演唱期間他一度表現失準走音，在發表得獎感言時解釋因自己沒有開聲。

Jason接受訪問時坦言表現失準，但會繼續努力。（陳順禎攝）

Jason接受訪問時坦言表現失準，但會繼續努力：「唱得唔好，平時唔係唱呢個Key，但都係因為自己渣。我會繼續努力，一定會做得更好。」被問到是否因現場音響差以及沒有配戴耳機影響表現，Jason否認與環境有關：「我淨係知因為自己渣，攞獎唔會畀耳機你戴，表演嘉賓先有。我記得我以前都冇用耳機，叱咤頒獎禮係冇。」

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