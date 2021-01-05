周杰倫香港演唱會再延期　主辦方蝕400萬照搞：做得成就開心

華語樂壇天王周杰倫原定在2019年12月在香港迪士尼舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會》，慶祝入行20周年，但受社會事件影響下，本來延期至今年4月，可惜在疫情再度爆發下，演唱會被迫再推遲至8月於中環海濱舉行。主辦方寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪（Simon）今日透過視像會議會見傳媒，他坦言在歌迷繼續支持下，首要目標是順利舉辦演唱會：「呢個演唱會做得成已經好開心，可能我仲要蝕啲錢，但係可以帶畀香港一個好似嘉年華嘅演唱會，即係代表（行業）復甦，我覺得呢個意義仲大啲。」

周杰倫香港演唱會再度改期 8月戶外騷由迪士尼轉去中環海濱

周杰倫原定19年12月來港舉行入行20周年演唱會，如今已經是第二次延期。（寶輝娛樂Facebook截圖）

即使演唱會已經延期超過1年，但Simon透露目前要求退票的歌迷只有約兩、三成，認為持票人士依然對演唱會有期望，成為繼續籌備的推動力。他透露在缺乏收入下，項目至今令公司已經損失400萬，雖然沒有透露周董會否減歌酬伸出援手，但他指：「至少今次如果唔可以坐咁多人，我哋當中需要消費，佢可能會對我哋有特別嘅恩恤。我覺得係好合理嘅，次次合作都好開心。」

寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪今日透過視像會議會見傳媒。（直播截圖）

為了報答一直以來支持演唱會的歌迷，Simon指今次將換成紀念版門票，每個場次的設計都會不一樣，亦正研究為購票人士提供憑票消費優惠。不過樂迷最擔心的是新的坐位安排，Simon相信在疫苗推出之後，疫情在未來將會放緩，但他坦言：「八月份座位安排，要等待政府通知，但因為我們目前有20%左右的觀眾退飛，所以就算八月份，座位要有保持一個適當社交距離。係中環海濱活動空間，係夠位置去安排，所以歌迷不用太擔心到時座位會混亂及不足夠安排。」被問到周董會否用實際行動報答歌迷，Simon相信他會穿著全新服裝，在演唱會大唱近年新歌。

Simon透露，演唱會門票經已重新設計。（寶輝娛樂Facebook圖片）

另外，大會亦自製QR Code，並印在門票上，要求購票人士填寫健康申報表，又會為觀眾送上防疫包，當中更包括演唱會特別版口罩一個。被問到會否擔心有演唱會群組爆發，Simon指所有表演人士上台前都需要通過檢測，強調只要觀眾做好防疫措施，就可以在安全環境下欣賞表演：「其實演唱會群組係冇發生過，張敬軒嗰次只係有幾個人本身已經喺嚟之前就感染，但係佢哋冇傳染開去喎。所以只要所有防疫措施做得好嘅話，我覺得係可以嘅。」

雖然張敬軒演唱會出現零星確診個案，但Simon強調目前並沒有演唱會爆發群組。（資料圖片）

日前周杰倫老婆昆凌被指懷有第三胎，被問到今次延期是否因周杰倫要陪產，Simon就指：「呢件事好似未官方證實喎！（你唔去問下周董？）之前決定要延期去到8月嘅時候，我都未聽過有呢啲謠傳，我得閒都會傳短訊去問下，之後再話畀大家聽，但係我依家真係未有消息。」

因為這張圖片，外界盛傳周杰倫太太昆凌懷有第三胎，但Simon強調今次改期與周杰倫是否需要陪產無關。（周杰倫Instagram圖片）

談到對2021年演唱會相關行業的展望，身兼香港現場演出及制作行業協會（HKLPPIA）的Simon預期，網上音樂會模式仍會維持數個月時間，期望在6月再有實體演唱會：「。如果未有真正嘅疫苗，就會有爆發風險，都唔知點控制，所以我哋每次投資都有好大風險，依家只係希望疫苗真係幫到人，唔會突然間再有爆發，如果唔係政府又嚟（封場），依家只係望天打卦。」