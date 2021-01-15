GOT7解散｜粉絲IG留言搞喊王嘉爾？男神親自回應網民睇完再崩潰

南韓「三大經紀公司」JYP娛樂旗下當家男團GOT7，在11日透過公司發表聲明「雙方為了祈願新的未來，在協議下決定不續約」，團員們未來各奔東西，其中香港成員王嘉爾在Instagram貼出多則錄音室的畫面，暗示個人活動即將開啟，近日有韓國網友就在他的貼文底下留言，沒想到釣出他本尊回應，溫暖的語氣感動了大批歌迷。

王嘉爾13日在Instagram更新近況，用英文與中文發文，透露自己結束工作室的錄音行程，準備回家睡一會覺，路上剛好塞車，於是就發文看看歌迷都在做什麼，還附上了一段自拍影片，只見他戴著黑色毛帽，臉上沒有上妝，嘴角還有一點鬍渣，雖然看起來有些疲累，還是不減他的帥氣。

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只不過，以往王嘉爾發長文時，總會以中英韓三國語言寫下心情，這一次少了韓文，也引起網友回應「以後不用發韓文也沒關係，我們剛好趁機會練練英文」，韓國歌迷認為在GOT7團體活動結束後，他會將工作重心移往大陸，或許在南韓待的時間會越來越少，因此在未來的日子裡，如果他的社群軟體要更新，其實只要發中、英文就好了。

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而王嘉爾看到這名網友的留言，似乎讀懂對方文字中的失落，馬上現身回應，將貼文再一次翻譯成韓文，就為了讓韓國網友看懂他打的近況，文末甚至加了一句原貼文沒有的「祝妳有個美好的一天，加油喔！」為對方加油打氣，而他寵粉又暖心的舉動也吸引大批歌迷讚賞，更讓許多韓國粉絲相當感動，紛紛直呼「為了森尼，我要重新來學中文了」、「好感動，直接被暖哭」，引起熱議。

王嘉爾寫下中英文更新近況。（王嘉爾IG）

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