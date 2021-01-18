勁歌金曲2020︱莫文蔚靠睇電視識新人　最記得菊梓喬：佢Live好好

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》在昨晚（17/1）完滿結束，莫文蔚（Karen）憑《呼吸有害》贏得「金曲金獎」，加上新城「勁爆歌曲獎」、商台「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」及港台「全球華人至尊歌曲獎」，作品橫掃今年四台頒獎禮歌曲大獎，大滿貫願望成真。

Karen再奪勁歌「金曲金獎」，達成歌曲獎大滿貫。（葉志敏攝）

當晚她身穿螢光綠色長裙壓軸現身，表演得獎歌曲。Karen在頒獎禮後接受《香港01》訪問，指從未想過歌曲非常受樂迷愛戴：「大家都好鍾意呢首歌，一路睇到網上有樂迷自彈自唱，用唔同嘅方法演繹呢首歌。我覺得好感動，好多謝大家。」要數自己最喜愛的翻唱版本時，Karen坦言無法從中選擇：「我第一個聽到嘅係Sammi（鄭秀文），佢自己喺車度唱，好正。Albert（區永權）都唔只唱過一個版本，糖妹都有，太多啦！甚至樂迷朋友都有精彩嘅表演。」

勁歌金曲2020︱莫文蔚《呼吸有害》奪金曲金 一文睇晒足本賽果

勁歌金曲2020︱38年來首次！ 周柏豪胡鴻鈞同奪最受歡迎男歌星

勁歌金曲2020︱菊梓喬三奪最受歡迎女歌星 贏6獎稱霸感謝妹妹

勁歌金曲2020︱女歌手禦寒夠密實 連詩雅騷長腿王君馨性感熱舞

勁歌金曲2020︱BOP天堂鳥頭炮出場 「最佳男配角」白彪驚喜亮相

勁歌金曲2020︱譚嘉儀未成獲獎大熱門 靠黑色吊帶小性感晚裝取勝

勁歌金曲2020︱雙料視帝王浩信再上台 勇奪「人氣王大獎」超驚喜

Karen認為樂壇需要有新血才能越做越好，被問到對哪位新人印象最深刻，她提到HANA菊梓喬：「近排返咗香港，都會打開電視，例如菊梓喬好多時都會出現，佢頭先唱Live都唱得好好。我覺得係好精彩，有好多新血。」她又希望今年可以在香港舉辦世界巡唱最後一站。

Karen特別點名提起HANA，認為對方在頒獎禮的表現出色。（葉志明攝）

談起今次與老公分隔兩地，Karen直言掛念對方：「舊年我哋差唔多成年都喺英國，日日都二人世界，今次返嚟個幾月，已經覺得好似好耐好耐冇見大家，但係依家最奇怪係唔知幾時（重聚），一係我飛返去，一係佢飛過嚟，好多嘢都係未知數，要繼續等，依家日日都會講電話。」

Karen希望今年能在香港舉辦世界巡唱最後一站。（葉志明攝）