Avril Lavigne打破白人易老魔咒　IG近照嚇親粉絲：同20年前一樣

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-19 10:30

加拿大創作女歌手Avril Lavigne是21世紀初誕生的個性派樂壇巨星，當年以一頭金色長髮搭配上龐克T加領帶、腳踩Converse帆布鞋的叛逆「Pop-punk princess」穿搭，火速就在全球掀起一股時尚潮流。不過隨著Avril Lavigne已經出道20周年，她現在於2021防疫新年曝光的最新美照忍不住引起眾人驚呼：「她怎麼始終都沒有變？」

點圖重溫「Pop-punk princess」Avril Lavigne初出道時的模樣↓↓↓

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Avril Lavigne在2021新年之時向粉絲放送了最新近況美照，可以看見始終留著一頭飄逸長金髮的Avril Lavigne在充滿塗鴉的街頭拍攝寫真，始終貫徹她「Pop-punk princess」女神的精神，不過你可能很難相信這位創作才女今年其實已經36歲！

看兩張還不夠！出道至今Avril Lavigne從未失去她的童心樂趣，如同2013當年那一首〈Hello Kitty〉一樣，Avril Lavigne也在新年之時向全球歌迷分享自己在陽光下泳池的搖滾女神的不敗青春氣息。

同20年前出道時一模一樣！點圖放大看Avril Lavigne近照↓↓↓

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同時Avril Lavigne在今年剛開始的第一個月就為大家捎來新作品，那就是她親自助陣美國音樂人MOD SUN的新歌〈flames〉，並一起拍攝全新單曲寫真。

下方就可以聽見MOD SUN與Avril Lavigne一起合唱的新單〈flames〉，兩人同樣以實力派歌喉飆音，讓人聽得大呼過癮。邁入輕熟女的Avril Lavigne凍齡美貌也引大量網友讚賞：「永遠的煙燻妝，永遠的不老女神」、「我小學時她就長這樣，現在我已經出社會工作了她還是一樣正！ 」、「為什麼她都不長法令紋？」、「不論是20年前或20年後她的眼睛裡都在閃閃發光」、「聲音和外貌都沒什麼改變啊，太強了」，你是否也懷疑Avril Lavigne是吃了仙丹呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】