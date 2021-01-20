GOT7｜數據分析七大成員人氣排行榜　 Jackson王嘉爾能否奪冠軍？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-20 17:45

韓國JYP娛樂旗下男團GOT7在2014年以一首《Girls Girls Girls》正式出道，7個大男孩帶點壞壞的痞帥風校園風，魅力席捲國內外粉絲，接著一連多首主打〈If you do〉、〈Fly〉、〈Hard carry〉等歌曲拿了多個一位，7年時間過去，成員從男孩變成男人，歌曲也從輕快明亮多了些成熟風格，他們在舞台上閃閃發光，鳥寶寶（粉絲名）在舞台下賣力應援，一直是最美好的畫面，然而日前GOT7宣布全員不續約離開JYP，成員們也在IG都發上同一張合照寫下「#GOT7FOREVER」，超浪漫的團魂不滅喊話，讓粉絲是既震驚又暖心。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出GOT7的魅力點，鳥寶寶們也要繼續為成員們應援，繼續喊著「Come and get it！GOT7 Forever～」啊！（點圖閲讀▼▼▼）

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走過7年的時光，GOT7雖然沒能熬過韓團合約魔咒，但這段時光很辛苦、很疲累卻也很甜蜜，7個大男孩和鳥寶寶們攜手創造的回憶，都會烙印在每個人心中，繼續溫暖陪伴的走下去，最後小編介紹3首GOT7經典歌曲，有初衷、有里程碑也有想要對鳥寶寶說的話，看完誰都別放手，跟著他們一起Forever下去！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月19日至2021年01月17日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『GOT7成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

GOT7全體不續約韓粉集體哭了！點圖放大看成員團體照↓↓↓

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