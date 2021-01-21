AGA與Gin Lee包辦港台女歌手三甲　兩項維持30年樂壇紀錄正式打破

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-21 21:23

回顧今年各大樂壇頒獎禮，AGA（江海迦）不但在《十大中文金曲》贏得「十大中文金曲女歌手」銅獎，更在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》同奪「叱咤樂壇女歌手」及「叱咤樂壇唱作人」金獎，追平1996年王菲的記錄，收穫相當豐富。與此同時，同樣來自環球唱片的Gin Lee（李幸倪）在《十大中文金曲》贏得「十大中文金曲女歌手」金獎，令她們達成兩項歷史里程碑。

今年《十大中文金曲》首次將女歌手獎項改頒金、銀、銅獎，就留下記錄。同屬環球唱片的Gin Lee和AGA包辦金、銅獎，再度達成1990年林憶蓮和葉蒨文所創下的記錄。（Gin Lee、AGA Instagram圖片）

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AGA和Gin Lee在港台包辦女歌手其中兩席，繼2018年叱咤頒獎禮後，再次同時打入頒獎禮女歌手三甲的記錄，而參考本地樂壇歷史，來自同一家唱片公司的女歌手，能在同一個頒獎禮上包辦歌手獎三甲其中兩席，例子只有兩次。1990年，同屬華納唱片的林憶蓮和葉蒨文同時贏得「叱咤樂壇女歌手」金、銀獎，成為首對達成里程碑的女歌手。

林憶蓮與葉蒨文在1988、1990-1993年一同打入「叱咤樂壇女歌手」三甲，而在1990年，同屬華納唱片的他們則首次達成由兩位同公司歌手包辦女歌手三甲的記錄。（視覺中國）

AGA與Gin Lee瓜分港台商台女金

另外，AGA和Gin Lee分別奪得商台和港台女歌手金獎，繼30年前林憶蓮和葉蒨文後，再有兩位同公司歌手在同一年贏得兩個頒獎禮的女歌手大獎。林憶蓮和葉蒨文在1990年率先達成這個里程碑，當年前者贏得商台「叱咤樂壇女歌手」金獎，而後者則奪得無綫《十大勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」。