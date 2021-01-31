J.Arie疫情下戶口用淨80蚊　被家人揶揄：你睇細佬做律師幾Happy

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-31 19:00

J.Arie雷深如自前年約滿太陽娛樂轉做獨立歌手後，在創作上的題材變得更大膽，最近就以「性上癮」作為題材創作《陰陽道具》，更因在MV中大膽演出被封為「性女」。

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她接受商台節目《1圈圈星光背後》專訪時坦言喜歡這個稱號：「人家封我性女，我很喜歡，也想做好耐！2016年我有首歌《天秤先生》曾想用性做題材，但礙於有公司就有制肘，認為女歌手要斯文著裇衫長裙要背負形像。其實性很正常的事，為何不能講？很開心今次沒什麼負評，雖然有人認為我該隱晦些，但我就是想這麼坦蕩蕩。」

J.Arie日前接受商台節目訪問。

鋼琴達八級的J.Arie初出道時曾被包裝成唱作才女，亦推出過兩張反應不俗的專輯，不過舊公司將事業重心轉為電影，加上及後「金牌經理人」黃柏高（Paco）有傳因患病失勢，J.Arie坦言約滿離巢前數年有不少迷惘及矛盾：「從來沒穩定收入，拿新人獎頭一、兩年好些。最迷惘是14年後開始數年無碟出，之後派單曲，那時Paco買了一批很好聽的韓國歌改編成電影主題曲讓我唱，但最初公司是sell我創作，那些歌網上很受歡迎，但作曲又不是我，故事又不關我事，我上電台宣傳時，真的不知可說什麼，這就讓我最矛盾。」不過，J.Arie由衷感激Paco及太陽娛樂對她的栽培。

過往J.Arie被包裝成唱作才女，但在新人年後發展機會不多，她坦言離巢前有不少迷惘及矛盾。（資料圖片）

去年決心轉做獨立歌手，問及J.Arie的收入，她說：「以前或許一個月有數千元收入，但去年全行都停，試過幾個月零收入，戶口得八十蚊。現在做歌，成本每首起碼十萬，我是一蚊一蚊儲回來，會替別人作曲，也會幫人補英文。會盡量減少支出，是辛苦，但這兩年的歌全是我想做。」

雷深如自資6位數出歌 身兼多職補習都撈埋：打個和已經好開心！

J.Arie坦言製作一首單曲至少要十萬，唯有身兼多職勤力儲錢。（資料圖片）

J.Arie成長於有一弟弟的小康之家，當年父母極力反對她大學畢業後有律師不做而做歌手，被問及經濟上父母曾否伸出援手，J.Arie斬釘截鐵說：「入行以來，從無要過父母一分一毫！我知道他們會擔心我，會『腰潤』我：『你睇吓細佬做咗律師幾happy？要不要塞你幾千蚊洗？』我就是這麼硬頸！就是不要！我由十多歲開始問，一個人的成功，是否只得一條路？一個女仔是否必定要搵份穩定好工、之後再在公司認識了一個老公再結婚組織家庭就是美滿？我明白做律師絕對有數萬以上收入，而現在我可能每月得數千，但我現在夠花，做到自己喜歡的音樂，我是從未如此開心。」