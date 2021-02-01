【專訪】林二汶冀開騷後努力寫新作：舊年出得一首歌有啲羞家！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-01 18:00

上年11月，林二汶得知自己連續兩年入圍「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」後，決定要透過行動報答歌迷：「都連續兩年入咗『我最喜愛』五強，如果我喺音樂上面都唔做啲計劃，會唔會太對唔住大家呢？所以我就話不如行動最實際，咁我就講大啲先，因為你望住個月球講就有機會衝出大氣層。」 雖然當初只是講笑，但最後在樂迷投票下得獎，二汶亦信守承諾，決定在三月舉行首個紅館個人演唱會。雖然網民紛紛留言表示會預留時間搶購門票，但她指：「我個人係比較保守，一日未見到觀眾，一日未見到票房，都唔好咁早開心住。如果見到票房，大家真係一窩蜂去支持嘅，我更加要做得好，除咗咁我都冇其他嘢可以報答大家。佢哋咁貴買張飛，將生命入面嘅兩個鐘頭花喺你身上，其實唔一定會（發生）㗎。」 即使最後因疫情要延期，二汶仍希望繼續籌備演唱會，直言相當期待現場演出：「可能我係老派啲，我覺得現場見到人係唔同啲。即時嘅反應當然係其中一樣，包括眼神、專注度、動作，人係有啲冇辦法用言語表達到嘅能量，呢啲都係一種感染力，何況係現場嘅音樂表演？」不過在新常態下，線上音樂會愈來愈多，二汶透露自己曾為欣賞BLACKPINK的網上演唱會付費成為頻道會員，保留透過金錢支持表演者的成份，同時更深深體會就算今日想開一場線上騷，也並非必然。 撰文：劉傳謙 攝影：梁碧玲 場地：香港海洋公園萬豪酒店 化妝：Kris Wong 髮型設計：Derrick Ng@W workshop 造型設計：Kee Chung 服裝：wagamamaplayground

二汶贏得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」後信守承諾，決定舉行首個紅館個人演唱會。（商業電台提供）

線上音樂會非必然：唔係話做就做！

與本地的網上直播不同，在韓國，部份人氣團體的線上演唱會並非免費供網民觀看，例如BLACKPINK將線上演唱會設定為頻道會員限定，歌迷在付費成為會員後，不但能欣賞整個演唱會，更能觀看後台花絮片段。不過韓國近期加強防疫措施，在舉行地區禁止10人以上的集會活動下，線上演唱會被迫延期，二汶直言：「我坐定喺屋企，較定鬧鐘，點知佢延期，連線上音樂會都可以延期，你以為（轉型）可以解決晒所有問題咩？唔係囉！當你要做一場線上演唱會嘅時候，我諗都唔係話做就做，佢哋都會遇上唔同嘅限制，如果唔係點會連網上嘅表演都要延期呢？」

經過BLACKPINK網上演唱會延期後，二汶覺得新常態下即使歌手舉辦網上演唱會，仍會因疫情而受到限制，甚至無法如期舉行。（梁碧玲攝）

紅館睇張惠妹 體會Live Show威力

今次並非二汶第一次在紅館舉行演唱會，她在2009年曾與哥哥林一峰合辦《一峰二汶好天氣演唱會》，在訪問中她亦談起第一次與哥哥看紅館演唱會的經歷：「我第一次去紅館睇張惠妹嘅演唱會，嗰時係哥哥帶我去，180蚊，坐喺紅館山頂最頂嗰行，係頂到貼住牆嗰種，仲要喺三面台側邊嘅位，等於係死角。幾乎係等於見唔到張惠妹，但係嗰日亦都係我第一次明白，原來一個咁大感染力嘅表演者，就算佢細到好似一條毛咁，你都覺得佢變到好大，呢樣嘢正正就係現場表演嘅能量。」

「台上燈光會令你唔會見到觀眾！」

輪到二汶自己踏足紅館舞台時，才發現當一個具感染力的歌手，並非如想像中容易。紅館的舞台設計和燈光，與過去可以與觀眾近距離接觸的表演場地不同，她坦言：「台上面嘅燈光會令你乜都睇唔到，好似係個黑洞裏面，觀眾係會見到你，但係你唔會見到觀眾，尤其是係山頂位，你唔會知道佢哋究竟係睇緊定瞓緊，萬一大家靜咗落嚟，你會以為大家係咪瞓咗，係咪個個都走晒，其實有好多心虛位喺入面。」

二汶最怕紅館上的燈光設計：「台上面嘅燈光會令你乜都睇唔到，尤其是係山頂位嘅觀眾，好似係個黑洞裏面。」（梁碧玲攝）

今次要以一己之力應付紅館演出，二汶坦言目前只能努力裝備自己「補差價」，又指擔任表演嘉賓與自己開個唱的感覺不一樣：「第一次開紅館，我同哥哥（表演時間）分開一半，我有一半時間落咗台，到佢唱完之後我可以喺台上面笑下佢，嗰個互動容易好多；但係當得返我一個嘅時候，如果我講嘢大家唔應我呢？我有諗過不如成個表演都著住場館燈（house light），等我可以見到大家，咁我嘅安全感都大啲。」她更指：「因為你未試過，就唔會識驚，我估開騷前一個禮拜應該會崩潰，呢個係我預計，算係過程裏面其中一部份。」

二汶估計自己會在開騷前一個星期情緒崩潰。（梁碧玲攝）

二汶透露，開紅館最需要克服的原來是「微型畏高症」，又指自己恐懼站在紅館升降台的感覺：「我唔係真係畏高，試過條降傘係冇事嘅，只不過係因為高到睇唔到地下，所以你冇得驚；但係個台唔係，你睇到一樓就係一樓，二樓就係二樓。對我嚟講，九千尺同一萬尺係冇分別，但係9尺同3尺就有分別，因為你睇到。所以我細個去公園同幼稚園同學大合照嘅時候，人哋爬上馬騮架，我都係企喺地下，因為我唔會企喺雙腳掂唔到地嘅地方。」

今次二汶開紅館演唱會，正好令自己克服「微型畏高」。（梁碧玲攝）

真正的遺憾 不是無法跟盧凱彤一齊開騷

這次二汶開紅館演唱會，外界少不免會想起在at17時代與昔日隊友盧凱彤（Ellen）開騷的畫面。成軍以來，她們沒有在紅館開過演唱會，被問到無法與Ellen一起站上紅館舞台是否一種遺憾時，二汶思考了幾秒才說：「我唔識答呢個問題，其實一路做訪問，大家都會話呢個係一個遺憾。但係當你曾經同一個人有過一個好深嘅連繫，一個演出嘅遺憾，相比起一個生命離別嘅遺憾，係小巫見大巫。所以你問我呢個係咪一個遺憾，更遺憾嘅係，喺你嘅生命裏面無辦法再同一個咁愛嘅人講嘢，而唔係單單一次演出嘅機會。」

二汶提到，很多人會認為自己無法和Ellen一起踏上紅館舞台是個遺憾，但自己認為無法再和如此親密的好友暢談，才是最可惜的地方。（資料圖片）

二汶指，當時at17已早早決定不開紅館演唱會，直到今日亦沒有想像過二人踏上紅館的畫面：「我哋唔係冇傾過，唔做紅館係一個決定。一來我哋嘅音樂，大部份同樂迷相處嘅時間都係喺一個好緊密（closely）嘅場地，嗰種親密感好緊要。二來，當時阿妹嘅身體狀況都唔係咁好，如果大家堅持要開紅館，為咗一句說話令到佢要受更大嘅壓力，我都幾唔夠朋友。」

二汶透露，當時at17重組後在新伊館舉行演唱會，其中一個原因是不願看到Ellen承受太大壓力。（資料圖片）

即使在2017年宣布重組，她們仍選擇在新伊館舉行音樂會，事前亦考量過身體狀況等因素：「組合夾咗咁耐，好多嘢都係唇齒相依。我唔可以淨係諗我得唔得，亦都唔可以高估我自己嘅能力，萬一佢暈咗，我頂唔頂得順呢？我有冇咁犀利可以喺紅館度撐晒呢？我都驚㗎，唔可以一鼓作氣咁話『冇事嘅，等我嚟』，至少我喺紅館講唔出，因為紅館真係唔係一個簡單嘅地方。我唔係話伊館簡單，但係起碼舞台嘅款式，我哋係有過好多經驗，我哋比較習慣。所以就算依家講緊嘅係博覽館，我哋都唔會考慮。」

二汶認為，新伊館勝在與觀眾距離夠近，認為親密感對at17及自己十分重要。（梁碧玲攝）

2020只派一首歌：我都覺得有啲羞家

回顧上年，二汶雖然在後半年擔任選秀節目《全民造星III》導師，在幕前累積一定人氣，但只推出過一首單曲《再聚》，她承認上年放慢在音樂的發展：「其實按照計劃，出完張唱片（《初音》）之後就會開演唱會，但係個演唱會都因為疫情一次又一次咁延期，如果要繼續做嘅話就應該要出新歌，但係新歌派咗台之後就接咗《全民造星》嘅工作，之後都冇時間再籌備。同埋我一向都係做得好慢嘅人，本身已經係一個好少產量嘅人，今年我都會勤力返啲。作為一個音樂人，你攞得女歌手獎，居然得一首作品，我都覺得有啲羞家！希望喺籌備演唱會嘅同時，都會有新嘅作品推出。」