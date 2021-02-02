孫燕姿支持兒女接棒做歌手　新歌包辦曲詞感緊張：期待但怕受傷害

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-02 12:30

華語樂壇天后孫燕姿日前推出新歌《餘額》，相隔19年後再度為作品包辦曲、詞創作。她在今日（1/2）亦透過視像會議，與香港媒體見面及接受訪問，暢談新作及近況。

孫燕姿相隔19年再度親自創作曲詞，日前新歌《餘額》正式面世。（IG：@stefsunyanzi）

孫燕姿一開始就以廣東話向記者打招呼：「大家好，我係燕姿，好開心大家鍾意《餘額》呢首歌！」及後她分享這首歌的創作故事：「這首歌是在這段大家一起經歷的時間完成，很久沒有詞、曲一起寫，希望在這個沒有辦法改變任何事情的情況下繼續往前，繼續做自己喜歡的東西。」

孫燕姿一開始挑戰用廣東話同線上媒體打招呼！（影片截圖）

疫情下專注音樂創作

孫燕姿坦言，過往因為兼顧家庭一直台灣、新加坡兩邊走，疫情下長期在家，變相能以最佳狀態參與創作：「這個角色的轉換，在創作上是很難進入狀態的。其實我期望可以做創作歌手，可是當明星有太多的事情要做。反而（現在）可以在自己的地方，在回家的過程中有更大空間，專注地做一件事，這就是我在這段時間的收穫。」

被問到在推出後會否感到緊張時，她直言：「是期待又怕受傷害的感覺嗎？的確有一點點！目前的反應都還不錯，我覺得是喜歡的（意見）居多，也有看到一些留意說，聽不懂的話應該覺得慶幸，聽得懂的話就會覺得治癒，所以每個人都有不一樣的感覺。」

孫燕姿有意向唱作歌手方向發展，但工作需要一直要在台灣、新加坡兩邊走，同時要兼顧母親的工作，她坦言疫情前的狀態不容許自己專注在音樂創作上。（影片截圖）

不介意樂迷只提起舊歌：經典就是這樣

雖然孫燕姿不時會透過新作品與歌迷見面，但今日不少樂迷談起她，第一時間依然會想到《天黑黑》、《遇見》、《我懷念的》等經典作品，卻甚少提到《克卜勒》、《跳舞的梵谷》等近年面世的作品。她坦言不會介意：「經典本來就是這樣，我都會想，每次都要唱《遇見》、《綠光》、《逆光》等等。我覺得很難免吧，所以我OK的，有人喜歡自己唱Live就很開心，都是自己的作品。」

孫燕姿亦談到上年演唱會取消，她直言：「失望一定會有的，其實隔上一次演唱會已經有蠻長的時間，歌迷也很期待，我和歌迷都一樣。沒關係，我們就看這條路要怎麼走，我們往前走就對了。」被問到及後會否有其他新作推出時，孫燕姿不願透露太多，只呼籲歌迷拭目以待。

孫燕姿坦言自己對上年演唱會因疫情取消而感到失望，指自己繼續籌備工作，準備隨時再開騷。（影片截圖）

覺得兒女有興趣做歌手：說不上是天份

孫燕姿坦言，疫情期間大部份時間都花在創作上，同時要肩負做媽媽的責任：「創作以外，我也是媽媽，我也要照顧兩個小孩。除了這些做母親的責任，當然也有自己的興趣，像畫畫、剪頭髮，這些東西都陸陸續續佔了很多空間（時間），就希望自己可以做自己喜歡的事：創作、唱歌。」至於農曆新年，她期待與家人吃團年飯，也會按新加坡習俗吃「撈起」，不過因為當地限制聚集人數，故未必可以與每個家庭成員見面。

訪問期間，孫燕姿亦大談與小朋友在家的生活，例如妹妹在看過自己的表演後，也會在燈光下模仿自己表演，而哥哥不時會邊聽歌邊跳舞。不過，被問到他們是否有音樂天份時，她卻指：「真的沒有，說不上是天份，哈哈！比較像是興趣。（會培養他們成為歌手？）我不知道，我想如果他們當歌手，我要陪他們一起飛（出國），我就覺得……我的天，自己已經一直不停飛了！如果這個是他們真正的願望，我還是會支持他們。」

孫燕姿認為兒女都有興趣唱歌，但談不上有天份。她不會故意栽培小朋友成為歌手，但如果他們有意入行，她不會抗拒。（孫燕姿Instagram圖片）

孫燕姿上次來港，已經是2018年她還在懷孕的時候，她直言懷念香港的咖喱魚蛋，又指：「希望香港的朋友大家都過得好，我們一直都在關注香港的新聞，希望大家都可以照顧自己，注意安全，平安、健康。祝大家新年快樂，萬事如意！」