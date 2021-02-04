專訪｜Kimberley陳芳語自認不適合內地市場：我在台灣過得很開心

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-04 09:30

Kimberley陳芳語出道8年累積許多作品，2012年以一首〈愛你〉紅遍大街小巷，MV更是在YouTube創下破億觀看次數，2018年參加中國選秀節目《創造101》再度爆紅。最新一集《Soundtrip》中，揭示了Kimberley一路走來的心路歷程，聆聽她如何面對出道以來的流言蜚語。

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在愛護動物的環境中長大吃素成負面新聞導火線

在澳洲長大的Kimberley，從小生活在一個非常愛護動物的環境裡，某次看到殘忍吃狗影片後，開始了吃素的習慣，紀錄片看見她在家中，領養了許多從收容所帶回來的動物，大部分還是四肢不健全。

如此愛動物的她，沒想到自己第一次的負面新聞，就是跟吃素有關，「有一次去餐廳吃飯被拒絕服務，並說不歡迎你來。」她表示吃飯變得很有壓力且害怕，在當時還因為「吃素風波」沈寂了將近一年，工作全都停滯，但她沒有因此而退縮，因為動物對她而言就像家人一樣，即使可能會被討厭，她還是持續推廣動物議題，希望能讓更多人關心。

即使放棄一部分的觀眾，也要衷於自己！

問起Kimberley轉型契機，竟是因為參加讓她再度爆紅的中國選秀節目。在這個經驗中，因為文化與教育的差異，讓個性比較直接的她，發現到自己無法做一個不說真話的人，也讓她了解自己並不適合那邊的市場，即使會放棄一部分的觀眾，也要衷於自己，「我寧願不用賺那麼多錢，我可以在台灣過得很開心。」繞了一圈後，陳芳語回歸到自己喜歡唱歌的初衷，轉變到回自己的樣子，用最真實的樣子面對大家，不再需要任何的隱藏。

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用「龜兔賽跑」勉勵自己警惕不能成為那隻兔子

出道時被公司包裝成甜美形象的Kimberley，在歷經吃素風波、負面新聞和選秀節目後，小女孩漸漸長大成熟。雖然發行的第一首歌曲就引起大量關注，但她沒有因此停止前進，反而更加努力突破作品，跳脫現有的框架。

現階段的她用「龜兔賽跑」的故事警惕自己，「絕對不能成為兔子，要當那隻烏龜，一直堅持到最後。」透過《Soundtrip》影像紀錄，一虧她在表演前的幕後準備、手臂上的刺青故事及與動物互動的真實樣貌，並傾聽她在如何走過困境而變得更強。

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