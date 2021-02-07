ERROR獲《造星》前監製執導新MV　點解全部臨記都要戴貓咪頭套？

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-07 21:30

年近歲晚，人氣組合ERROR周六（6/2，年廿五）下午突然現身尖沙嘴彌敦道，並在重慶大廈對出的斑馬線位置多次來回趑趄噉轉，旁邊還有20位戴上貓貓頭套的「臨記」。咦，咪住，新一年（辛丑年）不是牛年嗎？貓也不是十二生肖之一呀，莫非記者近視太深，誤把牛兒看作貓咪？咳咳……完全錯晒！其實他們並非為了拍攝ViuTV新春特備節目，而是為即將推出的新歌MV趕工，成員之一的保錡，似乎沒有受到近日接連爆出負面新聞影響，開工期間神情輕鬆，與經理人阿濟、導演和三位兄弟有講有笑，亦不時有粉絲邀請自拍，人氣不減。 撰文：游大東

人氣組合ERROR周六（6/2，年廿五）下午突然現身尖沙嘴彌敦道，拍攝新歌MV，並在重慶大廈對出的斑馬線位置多次來回趑趄噉轉（游大東攝）

據了解，今次ERROR拍攝的MV，是配合將於本月中推出的新歌宣傳，導演是曾經擔任三輯《全民造星》的前監製「阿鮑」鮑俊傑（與「花姐」黃慧君聯合監製），去年12月底他完成《全民造星III總決賽》後便正式離開效力多年的ViuTV，自組製作公司。

拍攝期間，記者剛巧路經現場，目擊其中一幕的製作過程，ERROR四子需要和20位「臨記」做出類似士兵集體步操的動作，趁交通燈轉為綠色的有限時間，由iSQUARE國際廣場，沿彌敦道斑馬線「操兵」前往對面的重慶大廈對出空間，之後又要在安全島上一字排開，齊齊點頭。

ERROR的新歌主題是講寵物，所以20位「臨記」都要戴上貓咪頭套。（游大東攝）

眾所周知，該位置向來人多車多，加上旁邊又有大批市民圍觀，甚至舉起手機拍攝，為了確保大家步伐一致，兼避免發生意外，導演「阿鮑」需要不時往返兩邊行人路，跟整個團隊保持緊密溝通。期間不時有粉絲和市民趁ERROR等待轉綠燈的短暫空檔邀請自拍，四子統統答應，相當親民，惟他們不想影響拍攝工作，未有接受記者訪問。

問到何以「臨記」需要戴上乍看有點似日本動漫《妖怪手錶》地縛貓的頭套，經理人透露，這首中板新歌，主題跟寵物有關，所以才有此安排，但沒有公開歌名等細節，相信要稍後才有公布，他又笑言，相對於去年《我們很帥》MV極低成本製作，今次新作算是「有點筆直」，但因為ERROR檔期關係，要一直等到距離MV推出前不足兩星期才可以開機錄影，估計今個農曆年假期，「阿鮑」與其團隊都要成為「Deadline Fighter」加班趕製後期。

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由於MV於尖沙嘴彌敦道拍攝，時值周六下午，吸引大批途人圍觀，並舉機影相。（游大東攝）

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