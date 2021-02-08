許廷鏗舉行網上答謝會　被粉絲感動爆喊：好地地做個Live都搞到咁

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-08 22:45

今年樂壇成績優異的許廷鏗（Alfred），今晚（8/2）現身ViuTV節目《囝囝女女730》，並與CY合唱《無力感》。而他為答謝歌迷，Alfred日前舉行網上直播答謝會，除了獻唱《無力感》和《面具》外，亦隔空與粉絲玩遊戲，展示畫功。在對話環節中，有粉絲趁機向偶像吐苦水，指自己買不到新專輯，他亦無奈地指：「我手頭上有，但喺我媽手上，我都唔敢膽喺佢手上搶返嚟。」

及後Alfred與一位從中一開始已經追隨自己，如今成為上班族的歌迷對話，他頓時變得感性，哽咽地指：「調返轉，你都係我嘅青春裡面出現。你嘅說話令我腦海突然有好多回憶片段湧現，令我知道，原來就算冇見到你哋都好，原來你哋嘅support仍然健在。你哋嘅不離不棄，係令我繼續堅持落去嘅一股力量。」

其後有歌迷展示第一次出席活動時的合照，令Alfred失控爆喊，亦瞬間憶起昔日與歌迷的點滴：「當我最興奮嘅時候，我試過同佢哋每個人影張相，除咗大合照之外，每個人都影一張。呢樣嘢其實都維持咗好多年，形式可能變咗好多，但係嗰種情感係不變。我冇諗過今日係一件咁嘅事，好地地做個Live，做乜會搞到咁！」