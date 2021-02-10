呂爵安Edan《E先生》MV兩周突破百萬　人氣超越姜濤成MIRROR之最

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-10 23:15

呂爵安（Edan）成為MIRROR第6位出Solo的成員，第一首單飛派台廣東歌《E先生 連環不幸事件》於上月27日上架後大受歡迎，除了旋律和編曲不俗增加傳唱度，鋼琴Solo太有型吸盡街外客；MV更請來炙手可熱的導演Sheng及Maggie拍攝，以及邀得林家熙（Locker）及譚旻萱（Mandy）上演校園三角戀，令人心疼不已，粉絲亦樂於翻看抽絲剝繭分析情感走向，掀起討論之餘，更令MV觀看次數以破竹之勢攀升，更連日穩坐發燒影片冠軍位置，上架14天已突破百萬觀看，比MIRROR人氣王姜濤《蒙着嘴說愛你》的18天紀錄，還快了4天！

點撃圖輯逐格睇《E先生 連環不幸事件》MV：

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呂爵安Edan親邀林家熙出演《E先生》MV Locker揭天台離別戲真相

Edan接受《香港01》訪問時，表示對新歌傲人成績喜出望外：「完全估唔到，好多謝大家咁鍾意，多謝成個團隊，所有嘢都啱啱好先有呢個效果。」若然MV破百萬，Edan更會履行公約回饋聽眾，他說：「拍一個自彈自唱的版本，知道好多粉絲都想睇琴Solo，都想知自己連部琴會係咩一回事。」旁邊的MIRROR成員立刻嫌棄「好行」，Stanley（邱士縉）就提議「着泳衣」；Anson Lo（盧瀚霆）看熱鬧不怕事大：「着住泳褲自彈自唱！」令Edan面有難色。Stanley又提議：「和Locker合拍走女版。」Edan則回應：「Locker好忙啲期好難就。」

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