【太平紋身店】周殷廷唱主題曲贏盡口碑　意外無緣ViuTV推介榜

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-19 18:45

ViuTV早前熱播的原創劇《太平紋身店》，主題曲《遲了悔改》由周殷廷（Yanting）主唱，是他相隔3年後再推出單曲。作品一出，不少樂迷都指期待已久，而Gin Lee、陳凱詠、Robynn（葉晴晴）和ERROR成員保錡等圈中好友都在Instagram紛紛留言大讚。雖然贏盡口碑，但從劇集開播至今，主題曲卻從未上過「Chill Club推介榜」。

Yanting相隔三年推出新作，為ViuTV唱劇集《太平紋身店》主題曲《遲了悔改》，卻成為推介榜自上年5月成立至今，唯一一首沒有上榜的作品。（資料圖片）

與過往TVB幾乎將所有劇集歌推上「勁歌金榜」，並獲得冠軍的現象不同，自「Chill Club推介榜」成立以來，ViuTV目前推出過5套原創劇，當中上榜的只有主題曲，而這些作品在榜內並非得到絕對優勢。例如Nowhere Boys主唱的《That’s Why》（劇集《地產仔》主題曲），最高位置只得第8，而眾多劇集主題曲中，只有鄭中基主唱的《My Only One》（劇集《暖男爸爸》主題曲）拿過「Chill Club」推介榜冠軍。不過，周殷廷久休復出，《遲了悔改》推出時亦得到不少網民推舉，卻無緣推介榜，相信成績令不少歌迷感到失望。

過去成績顯示，ViuTV劇集歌在「Chill Club推介榜」中沒有絕對優勢，上榜的4首主題曲中，只有鄭中基《My Only One》最後贏得冠軍。（《暖男爸爸》劇照）

「Chill Club推介榜」只有10個位置，每周競爭相當激烈，不時出現大起大落的現象。記者翻查《太平紋身店》播出期間（即第4-6周）推介榜成績，發現周殷廷在這段時間遇到容祖兒《東京人壽》、Serrini《~旋轉with me*》、C AllStar《集合吧！地球保衛隊》等勁敵，加上歌曲在港台、商台都榜上無名，代表成績同時反映出歌曲在主流樂壇上的反應不及其他作品，並未因作品屬劇集主題曲而硬推上榜。

《遲了悔改》在ViuTV榜上無名，當然令一眾Fans感到意外，但從港台、商台成績來看，這首歌在坊間反應不及近期新歌，沒有上榜是正常現象。（資料圖片）

《太平紋身店》播出嗰段時間，有呢啲新歌上「Chill Club推介榜」：