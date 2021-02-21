四大破冰後陳奕迅有望繼15年再亮相　最期待這5位歌手重返TVB

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-22 16:52

無綫（TVB）近日變天，由曾志偉取代何哲圖（Herman）接掌公司音樂事務，今日（21/2）有傳媒報道更指，TVB將在星期三（24/2）舉行記者會，宣布再度與四大唱片公司破冰，其中環球香港董事總經理黃劍濤接受傳媒訪問時表明，雙方依然有合作機會，期待TVB開放大門。

曾志偉代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖，管理TVB的音樂業務後，立即與環球唱片重修舊好，旗下歌手有望破冰。（陳順禎攝）

傳曾志偉拉攏四大唱片重修舊好 周三將與無綫有世紀破冰記者會

雖然TVB與四大唱片公司自2013年3月起一度重修舊好，但在2016年，環球唱片在網絡使用權續約問題上再度鬧翻，令旗下一眾歌手無緣再亮相電視節目。假若消息屬實，相信觀眾最期待以下5位歌手重返TVB。

除組合P1X3L已與ViuTV簽約外，其他如Gin Lee、陳凱詠、曾比特、石山街等環球歌手有望亮相TVB。（資料圖片）

陳奕迅

還記得上年7月，Eason舉行線上慈善演唱會，幾乎所有媒體都在當日黃昏5時起直播演出，唯獨TVB因為版權問題而無法取得直播權，令一眾觀眾無緣在電視機前欣賞演出。對上一次Eason亮相TVB，已經是2015年《萬眾同心公益金》，若然最後雙方正式破冰，Eason將有望相隔6年後再度為觀眾獻唱。

陳奕迅慈善演唱會逾40間媒體同步直播 TVB無份被質疑與版權有關

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AGA江海迦

在2013環球與TVB破冰後，AGA不時亮相音樂節目宣傳新歌，包括破冰後首個電視音樂會《音樂在線Mega Live》，其後代表作《一》亦順利贏得「勁歌金榜」冠軍。她近期的曲風多元化，日後如有機會再上TVB，相信能令一眾電視觀眾大開眼界。

許廷鏗

其實自2013年TVB與四大唱片公司破冰後，其他如華納、Sony等大廠牌一直有安排陳柏宇、林奕匡、衛蘭、林欣彤等歌星亮相音樂節目，但近年已經放棄競逐《勁歌金曲頒獎典禮》。眾多華納歌手中，唯獨自星夢加盟的許廷鏗（Alfred），在轉會後一直被封殺，無緣重返TVB，如今Herman下馬，志偉會否令TVB與Alfred的關係同樣破冰？

衛蘭

除了許廷鏗外，過往華納歌手都會亮相《勁歌金曲》，但沒有參加「勁歌金榜」和頒獎禮，其實公司內有不少實力唱將，放棄爭獎實在相當可惜。假若解封後華納決定重新競逐頒獎禮，相信大部分樂迷都期待衛蘭在來年的成績，已經闊別金榜長達8年的她，或許會為頒獎禮帶來新衝擊。

林奕匡

Sony Music過去與TVB關係在四大唱片公司中最好，陳柏宇、黃妍等歌手不時上《勁歌金曲》宣傳新歌，前者更有歌曲打入「勁歌金榜」，過往亦曾經排歌手參加頒獎典禮。Phil在2015-17年間，先後在優秀選和總選得獎，今年開展新創作企劃的他，相信會比以往更常在TVB中現身。