樂易玲證實約見菊梓喬　討論星夢歌手未來工作方向：傾得好好

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-22 21:58

無綫（TVB）人事大變天，曾志偉入主TVB和星夢娛樂後，余詠珊被削權轉任助理總經理（業務發展），何哲圖（Herman）亦會離任星夢娛樂行政總裁，本來由何哲圖帶領的一眾星夢歌手未來方向頓成疑問。

樂易玲。

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今日（22/2）《香港01》收到消息指，無綫助理總經理兼邵氏電影執行董事及總經理樂易玲（樂小姐）近日在電視城約見一班星夢歌手，討論未來工作方向，今日下午已與菊梓喬會面，未來數日亦即將陸續約見吳若希等其他星夢歌手討論相關事宜。據悉，剛與星夢完約的胡鴻鈞亦獲約見。

樂小姐近日約見菊梓喬和其他一眾星夢歌手。（IG/@hana_kuk）

《香港01》向樂小姐查詢有關消息，她證實近日約見星夢歌手一事，「我陪何生一齊見嘅，傾得好好呀」。至於問會否考慮與菊梓喬和其他星夢歌手重新簽約，樂小姐則指：「菊梓喬在星夢的合約仲有一段長時間，Herman離開不會影響公司旗下的歌手的」。

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