無綫與三大唱片公司破冰　陳柏宇叫好：有得參與返頒獎禮一定高興

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-23 00:30

近期樂壇焦點離不開無綫即將與三大唱片公司破冰，身為Sony Music旗下歌手的陳柏宇（Jason）今日（22/2）出席代言活動時，直言雙方重修舊好是件好事，期待師弟妹有機會體驗TVB頒獎禮：「其實我一向都有上TVB，只不過冇去頒獎禮啫。（恨唔恨去頒獎禮？）有嘅話幾時都係好事，就算我唔恨，我都想師弟妹有機會去到。（冇得去TVB頒獎禮會覺得差咁啲？）又未至於係好似少咗忽肉，佢要變陣就要變陣，就算發生緊咩事你都要接受，只不過啱啱開始嗰陣會覺得可惜，如果依家有機會參與返頒獎禮一定係高興。」

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Jason最期待師弟妹有機會出席TVB頒獎禮。（梁碧玲攝）

談起對近年對樂壇的看法，Jason認為近期開始出現跨唱片公司的合作，反而整個行業比以往更團結：「依家啲合作多到不得了，甚至唔同公司都有crossover，我唔認為因為頒獎禮嘅分歧，就話呢個樂壇唔百花齊放，反而音樂圈係團結咗添。其實睇你留意啲咩啦，淨係睇表面嘅話就係話呢啲人唔去呢度，嗰啲人又唔去嗰度囉，但係你仔細留意呢個圈發生緊嘅嘢，就知道唔係呢回事。」

最近Jason與Serrini合作，翻唱對方的《網絡安全隱患》。他認為音樂圈比以往更團結，不可以因為頒獎禮的分歧就定奪樂壇不是百花齊放。（梁碧玲攝）

說到剛過去的農曆新年，Jason指自己比過去更常與家人拜年，重拾節日氣氛：「上年我好似唔使派（利是）咁滯，因為我有一段時間唔喺香港，同老婆去咗做嘢，又慳咗啲。不過今年又要派返，因為返咗公司團拜，又有朋友過嚟拜年。唔知點解呢排多咗啲父母拜年嘅過程，以前都冇咁多，之前唔去咪唔去，依家好似為咗個女去咁！（享受？）享受嘅，畀個女感受下個氣氛，又可以見到其他小朋友，又可以等佢同其他朋友玩下。」

Jason今年在香港過年，笑指自己又要準備派利是。（梁碧玲攝）