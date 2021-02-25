鄭欣宜《@princejoyce》MV再騷舞技　「五爪金龍」水晶甲勁搶Fo

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-25 12:30

鄭欣宜（Joyce）踏入新一年破繭而出，事隔七年再炮製強勁節奏跳舞歌，2021強勁主打新作：〈@princejoyce〉滙合國際級創作班底，製作規模更十分龐大，幾十人的團隊更由白天拍攝到凌晨共十多二十小時才完成。為著配合新歌舞動節奏，製作團隊更為Joyce設計多款閃亮舞衣，更要特別留意的是Joyce手上的「五爪金龍」水晶長指甲，襯起她的搖曳舞姿，真的聲色奪人。

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Joyce說：「我同公司都一直想找一首節奏很強，有氣氛可以打響2021頭炮的歌曲，〈@princejoyce〉這首歌就是了。我一收到這首歌已經很喜歡，因為這首歌很有態度、氣氛，我一直都想很想製造這一種感覺，即是『不用理會別人怎樣看你』，I follow Me !跟隨自己感覺。」

Joyce指出，今次成個製作班底之前從來各自均未試過合作，她說：「每一個單位都是我親自找回來，所以大家都很緊張，幸好大家都非常專業，所以拍攝當天好順利。當然最幸運是找到一位很強的排舞師，跳舞歌一定跳到飛起，但連日來的排舞都好順利，排舞師很厲害，令到不是專業dancer 的我跳得有模有樣。希望大家聽到這首歌，都會覺得朝氣勃勃，有力量、積極很有自信，新的一年龍精虎猛啦！」

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