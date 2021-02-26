陳展鵬回歸樂壇獲樂易玲見證 自認係「一哥」：佢哋都會咁稱呼我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-26 15:15

陳展鵬（煎pan）今日（26/2）於觀塘舉行記者會，正式宣布加盟天盟娛樂，相隔22年重返樂壇，除了鄭世豪、Bingo等天盟歌手外，監製舒文、近日回巢TVB接掌音樂部的何麗全，及無綫助理總經理樂易玲（樂小姐）亦到場見證。

陳展鵬加入天盟娛樂，正式回歸樂壇。（劉智源攝）

煎pan除了現場演繹新歌《零歲》外，亦即席表演2014年劇集《單戀雙城》插曲《差半步》。他在會後接受《香港01》訪問時，形容今日有種夢醒的感覺：「我諗每個新人都希望俾人關注，但係20年前嗰個係夢嚟，好唔真實，但係好多謝嗰段時間有人畀我發咗個咁嘅夢，今日所有嘢都好實在，依家多咗個身份，希望畀到自己鼓勵、力量，喺音樂上面表達多啲。」

煎pan即席演唱《差半步》及新歌《零歲》。（劉智源攝）

煎pan指自己一直不敢循歌手方向發展，後來在推出《差半步》後有意再戰樂壇，加上樂小姐積極游說下，在今年終於下定決心再做歌手。他想到過往在海外唱歌比拍廣告多，又笑指：「其實做演員應該係拍廣告多㗎嘛，可能我個樣比較嚴肅，自己真係冇乜廣告，好多都係登台唱歌。可能佢哋發掘到我呢個優點，所以一路幫我搵有冇適合自己嘅唱片公司。公司有好多，但係佢需要有膽量，因為一間唱片公司要投資畀陳展鵬唱歌真係需要膽識。（星夢呢？）嗰陣唱主題曲嘅時候，未有嗰種要做歌手嘅感覺。」

煎pan直認自己係「一哥」。（劉智源攝）

今日樂小姐和何麗全雙雙出席，他亦提到日前TVB與三大唱片公司破冰一事，形容是值得高興的事：「TVB屬於媒體嘅中心，當然仲有好多公司，但係如果可以百花齊放，大家一齊參與呢個派對，其實唔止觀眾開心咁簡單，台前幕後都好高興。」他又想與林家謙、Dear Jane、吳業坤等年輕歌手合作，期待從他們的創作了解現時的香港樂壇。