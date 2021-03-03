林二汶為紅館騷閉關學唱歌　確保身體健康謝絕飯局：對自己嚴格啲

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-03 03:03

林二汶即將在3月27日舉行個人首個紅館演唱會，有見優先訂票當日門票已經售罄，她決定再加開3月28日一場。談及疫情近日再有爆發跡象，二汶坦言希望把握目前良機如期開騷：「我知道有時有啲嘢係避唔到，但係我對自己嚴格啲，因為真係就嚟開騷，希望首次開紅館騷可以見到觀眾，所以我唔出街食飯，淨係留喺屋企。希望今次可以安全過渡，希望呢個係好嘅開始，最緊要身體健康。」

二汶透露目前為紅館個唱閉關。（葉志明攝）

二汶透露這次開個唱亦獻上很多第一次：「今次係我第一次開紅館，亦都係第一次有紅館騷劃一票價，同埋今次會開四面台，所以裏面有好多好多個第一次。」面對優先訂票反應熱烈，二汶自認是個保守的人，坦言要再看公開發售情況才能令自己安定下來，不過亦感謝樂迷支持：「好多謝大家（反應）咁熱烈，預售嘅時候反應已經咁好，真係一支好好嘅強心針，希望可以喺紅館見到大家。」

二汶指自己在演唱會製作上都作出不少第一次。（葉志明攝）

目前閉關準備個唱的二汶，除了積極綵排外，更會抽時間學習唱歌。她認為自己有必要在演唱會前再學唱歌：「呢啲補鐘、進步嘅嘢好重要，其實之前錄唱片我都會再去學，因為你有好多壞習慣，尤其是依家要做紅館騷，要求有少少唔一樣。（你唱歌有咩壞習慣？）有時咬字個口唔夠大，或者係唔記得咗更加舒服嘅運氣方法，其實有好多技術層面上嘅嘢，都需要老師提一提。」