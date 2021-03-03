陳柏宇唔認同「樂壇已死」　同姜濤爭男歌手直言冇信心：我輸硬

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-03 20:15

ViuTV即將在4月18日（星期日）舉辦首個音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，為隆重其事，昨日（2/3）特意舉行記招公布有關詳情以及入圍名單。參加過大大小小樂壇頒獎禮的陳柏宇（Jason）表示替一眾師弟、師妹開心：「我戥師弟妹開心多啲，自己參加頒獎禮嘅經驗都豐富，電視台嘅頒獎禮之前都有參與，反而我啲師弟妹就未必有參與過電視台嘅音樂頒獎禮，戥佢哋開心。」

參加過大大小小樂壇頒獎禮的陳柏宇（Jason）表示替一眾師弟、師妹開心。（梁碧玲攝）

無綫最近亦着手舉辦《樂壇永續音樂同享》，化解與三大唱片公司華納、環球，Sony冰封多年的關係，作為Sony Music旗下藝人，Jason說沒有特別留意破冰消息：「我不嬲都有喺嗰邊唱歌，冇話有咩問題，都係繼續宣傳音樂，冇特別留意破冰唔破冰。」

今次頒獎禮的賽果由樂迷一人一票投選，與姜濤一同競逐男歌手獎的Jason坦言對獎項毫無信心：「我輸硬，號召網上投票嘅能力唔強，每一年都會睇到個Trend係點。（有冇睇好邊個？）又冇，總之唔睇好自己。」

一句「樂壇已死」近來在網上掀起熱話，入行15年的Jason並不認同這個說法。（梁碧玲攝）

一句「樂壇已死」近來在網上掀起熱話，入行15年的Jason並不認同這個說法：「究竟係講緊競爭力定生產量？生產量就冇可能，因為係多，我唔明呢句嘢想表達啲咩。競爭方面，如果本地歌手要同國外歌手競爭嘅話，咁只係多咗好多競爭咁解，冇特別認同『樂壇已死』。」

雖然樂迷少了聆聽廣東歌，不過Jason卻不認為是一件慘事：「耳仔有限，聽歌時間都有限，容易Access到外國嘅歌，咁實係少咗聽廣東歌。又唔覺得係一件慘事，反而做音樂嘅朋友會多咗渠道去擴闊對音樂嘅睇法。」

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