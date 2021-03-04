駱振偉競逐ViuTV頒獎禮　唔驚結果被指造馬：開設咗投票就要信任

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-04 20:15

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》下月18日舉行，當中駱振偉（Thor）憑冠軍歌《成熟·不了》入圍年度新人、男歌手、唱作歌手及十大歌曲四個獎項。身兼《Chill Club》主持的他，上年在歌曲登上推介榜冠軍後，就被指結果有造馬嫌疑，日前他接受《香港01》訪問時，被問到會否擔心自己得獎後再度被網民批評節目組偏幫ViuTV親生仔，他指因這次由一人一票投選得主，因此並不擔心：「依家已經開放咗呢個平台畀大家投票，開設咗嘅就要信任，我信任大家真係有投選我。」

Thor身兼ViuTV音樂節目《Chill Club》固定主持，今年憑出道作《成熟·不了》入圍4個獎項。（梁碧玲攝）

他續指在上年頒獎禮中，MIRROR及ERROR都得到不錯的成績，亦談到上年的新人獎幾乎由ViuTV旗下歌手得獎，認為他們再於總選得獎具一定說服力：「之前喺各大頒獎禮，MIRROR同ERROR成績都唔錯，我係最遜色嗰個，但係都慶幸喺港台都有新人獎銀獎，完全冇諗過。到返我哋電視台，如果最後真係我哋攞，唔通又話『親生仔』？我覺得咁講就牽強咗啲。」

經歷上年各大電台頒獎禮，加上總選採取全民投票決出獎項得主，因此Thor不擔心自己最後得獎會被網民指「ViuTV偏幫親生仔」。（梁碧玲攝）

盼莫文蔚、王君馨現身ViuTV頒獎禮

談到頒獎禮開放TVB劇集歌及藝人參與，今年更有王君馨（G.Racie）和莫文蔚主唱的劇集《飛虎之雷霆激戰》主題曲《呼吸有害》入圍，Thor直言期待二人應邀出席頒獎禮：「我覺得係一個時代嘅變遷，如果我哋嘅頒獎禮可以成為當中嘅軸心嘅話就更好。（想喺頒獎禮見到Grace？）始終呢個係大轉變，可以話畀大家聽，原來藝人依家兩個台都去得，但係呢件事始終都要有外在因素推動，如果大家真係投票令呢件事實行到，都可以話係一個成就。」

除了莫文蔚外，Thor亦願意看到王君馨出現在ViuTV頒獎禮。（梁碧玲攝）

參加英皇新秀歌唱大賽出身的Thor，被問到會否考慮上TVB《勁歌金曲》，他直言十分期待：「對於任何人嚟講，都會覺得多一個平台更好，我哋都好歡迎佢哋（TVB歌手），深信有一日可以踏入TVB一齊去玩，我覺得係一件好事。如果最後真係G.Racie或者莫文蔚，無任歡迎。」

睇睇「Chill Club年度女歌手」提名名單：

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睇睇「Chill Club年度十大歌曲」提名名單：