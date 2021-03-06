【唐奕聰逝世】李忠希憶表哥Gary曾作歌補償：佢有首歌畀咗孫耀威

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-06 00:30

無綫（TVB）為紀念唐奕聰（Gary），在昨日（5/3）錄影《勁歌金曲 懷念唐奕聰》，其表弟李忠希亦有參與拍攝。他接受《香港01》訪問時直言這段時間感到失落：「依家都要接受（死訊），但係呢兩日瞓醒覺，啲回憶湧返出嚟，有朋友喺Facebook擺個相簿放返以前啲合照，呢兩朝都有留，有種好失落嘅感覺。」

李忠希今日現身電視城，參與《勁歌金曲 懷念唐奕聰》。（陳順禎攝）

談起與Gary相處最深刻的回憶，李忠希記得年少時，Gary就帶他去日本旅遊：「我18歲嗰陣，佢問我有冇去過日本，佢知道我冇去過，就話請埋我去玩，帶我見啲日本朋友，之後喺澀谷去世嘉遊戲機中心，嗰時有得打機已經好開心。疫情之前一年我帶太太去返東京，有同佢講呢個地方好耐之前嚟過，係Gary帶我嚟。呢啲回憶我一世都唔會忘記，帶我入行之餘，仲帶我第一次搭飛機、第一次去旅行。」

李忠希直言，年少時與Gary日本旅行的經歷，自己一生都不會忘記。（陳順禎攝）

李忠希曾在1996年出過專輯《太著緊》，當中《無奈妳最愛自己》便是由Gary作曲和編曲。他指自己已經下載所有自己唱過的歌，一再重溫Gary為自己創作的作品，又向大家分享《無奈妳最愛自己》的故事：「佢嗰時作咗首歌畀孫耀威，叫《開蓬車上等你的人》，初初佢畀我聽過，到我出唱片嘅時候，我就同監製講好鍾意呢首歌，Gary話唔得，因為應承咗要畀孫耀威，於是做咗首差唔多感覺嘅畀我。呢首歌我好深刻，佢唔單止幫手編曲，喺我唱嘅時候教我點唱，喺音樂上面幫咗我好多。」

《無奈妳最愛自己》是Gary作給李忠希的歌，背後故事原來與孫耀威有關。（陳順禎攝）

李忠希認為，自己損失一位親人之餘，樂壇亦損失一位資深的前輩。他相信Gary太太已經接受丈夫的離開，又坦言目前未知Gary身後事的安排，指自己因其家人處於傷心狀態而不會刻意追問，目前有待其表姐公布相關安排。