【唐奕聰逝世】布志綸最記得Gary發火鬧自己：唔著緊唔會想傷神

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-06 03:00

樂隊Mr.其中兩位成員Alan（布志綸）及Ronny（黎澤恩），昨晚（5/3）現身電視城錄影節目《勁歌金曲 懷念唐奕聰》。過往Mr.的作品大多數都由唐奕聰（Gary）監製，Ronny坦言難以相信Gary的離開，又指最近不時翻聽Mr.的作品，期望在音樂上追憶Gary。而Alan則指本來已經約好Gary一起吃飯，無奈最後未能成事：「本身趁堂食開返就即刻約佢，約好咗，點知之後收到個電話，（心情）真係唔識講。呢排會諗起好多以前嘅點滴，因為好多嘢嚟自Gary Tong，尤其是Mr.嘅音樂，佢係Mr.嘅爸爸，好唔捨得佢。」

Mr.兩位成員Ronny（左）和Alan現身電視城錄影節目。（陳順禎攝）

Alan透露本來與Gary的飯局延至下星期，無奈最後未能成事。（陳順禎攝）

Ronny一直知道Gary身體出現毛病，但認為對方著重健康，喜歡喝水，自己亦不時提醒對方要戒煙，並多多休息：「都知道佢會好夜瞓，驚佢好夜瞓，所以每次都提佢，有時掉翻轉，好似我哋先係佢嘅爸爸。其實我覺得佢身體係好咗，之前見佢好似精神咗，但係命運就係咁，冇得預計。」Alan認為Gary相當勤力，雖然因操勞過度而令身體變差，但至今編曲的作品的確多不勝數，甚至成為廣東歌的經典，認為他的離世對香港樂壇是重大損失。

Ronny認為Gary近年非常著重健康。（陳順禎攝）

Alan又特別談起，以往經常臉掛笑容的Gary，某日錄音時居然開口罵自己，亦是唯一一次令Gary動肝火：「嗰日我啱啱跑完宣傳，真係好攰，於是瞓咗喺地下。嗰時係11點左右，得番我哋兩個，我同佢講我真係頂唔順，可唔可以唔錄，佢好惡咁鬧我，令我驚咗。我依家做老竇，明白鬧一個人，你唔著緊係唔想鬧，會覺得好傷神。其實佢係緊張我哋做歌嘅進度，所以推動我一定要做到，唔係嘅話點成功到？呢樣嘢我記住咗十幾年，之後佢一句都冇鬧過我。」