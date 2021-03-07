Chill Club頒獎禮︱劉德華姜濤並肩入圍　男歌手獎跨代網絡鬥搶票

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-07 22:34

香港樂壇第五張成績表 ── 《Chill Club推介榜年度推介20/21》將於4月18日晚上在九展Star Hall舉行，ViuTV周三（3/3）於九龍灣總台舉行記者會，環球唱片、華納唱片、Sony Music、寰亞音樂、英皇唱片和大國文化等多家公司安排歌手出席，包括許廷鏗、鄭欣宜、AGA、Gin Lee（李幸倪）、陳柏宇、林奕匡、泳兒、馮允謙、林二汶、Serrini、岑寧兒、Dear Jane、Supper Moment、C AllStar和per se等合共41個單位，現場聲勢更勝無綫早前由高層曾志偉領軍的「音樂永續樂壇共享」破冰記者會。 獎項方面，首屆ViuTV樂壇頒獎禮設立11個獎項，5項為個人獎、4項為幕後獎，以及兩項歌曲獎，並於記者會上公布入圍名單。當中7項大獎：「Chill Club年度男、女歌手」、「Chill Club年度組合」、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度新人」、「Chill Club年度十大歌曲」和「Chill Club年度之歌」，會由3月14日（下周日）起接受全港市民投票，並以一人一票的方式選出最終賽果。而4項幕後獎，則以於2020年5月31日至2021年2月28日期間的40周內，有份參與最多《Chill Club推介榜》冠軍歌的幕後人共同選出。 綜觀所有候選名單，除了莫文蔚憑無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》入圍「Chill Club年度十大歌曲」，還有身為「TVB親生女」的王君馨以G. Racie名義入圍「Chill Club年度女歌手」成為媒體焦點外，「Chill Club年度男歌手」一樣值得留意，事關成功入圍的24位男歌手，出道年份由1980年代一直去到2020年代，統統包括在內，堪稱「五代同堂」，而人氣最強的21歲超級新星姜濤，與入行四十載的59歲至尊天王劉德華，將會在「同場」較量，雖說「姜B」叫座力十足，加上有自己公司ViuTV加持，乍看贏面高達99.9%，不過「劉華」出道多年、粉絲早已遍佈港九新界，在普選機制的情況下，面對這股強勁後浪未必輸硬！ 撰文：游大東

ViuTV上周三（3/3）在總台舉辦首個音樂頒獎典禮「Chill Club推介榜年度推介20/21」記者會，現場聲勢更勝無綫早前由高層曾志偉領軍的「音樂永續樂壇共享」破冰記者會。（葉志明攝）

「Chill Club年度男歌手」的入圍資格，是2020年5月31日開始，至2021年2月28日前，40周內曾經有歌曲在《Chill Club 推介榜》上榜至頭3位的男歌手；何謂「五代同堂」，看看候選名單便一清二楚。1980年代出道的有劉德華、黎明、李克勤。1990年代出道的有陳奕迅、鄭中基、劉浩龍；2000年代出道的有許廷鏗、陳柏宇、周國賢、麥浚龍、關智斌、小肥和林一峰。2010年代出道的，則分別有馮允謙、林奕匡、林家謙、陳健安、駱振偉、陳卓賢、梁釗峰、吳林峰和姜濤。

現年36歲的駱振偉（Thor），雖以藝人身份出道多年，惟及至2020年才有機會推出第一首單飛派台歌《成熟‧不了》，是眾多入圍男歌手之中，唱歌年資最淺的一位，連同屬於男團MIRROR，但去年才推出單飛歌曲的Anson Kong和柳應廷，三人皆為2020年代新人，同一張名單，出道年份橫跨「五代」共40年（劉德華1981年出道拍劇，1985年加入樂壇），甚有傳承的意味，於近年樂壇頒獎禮來說相當罕見，假如頒獎禮當晚，劉德華、黎明和李克勤都願意亮相，場面必定更有睇頭，能否成事，關鍵在於ViuTV製作部副總裁金廣誠有沒有足夠牙力。

年齡相差足足38年的姜濤（左）和至尊天王劉德華，雙雙入圍「Chill Club年度男歌手」。（資料圖片）

點擊下列圖輯，了解「Chill Club年度男歌手」入圍名單「五代同堂」：

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勝負不在人氣 還看年齡層和行動力

由於今次是一人一票選出得獎歌手，參考元旦日舉行的「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」頒發的「我最喜愛的歌曲大獎」和「我最喜愛的男歌手」，「姜糖」（姜濤擁躉名稱）出動人海戰術，成功將偶像推上頒獎台，看來今次這個獎項，「姜B」應該十拿九穩。不過既然投票量是一項勝負指標，觀乎很多人在「叱咤」之前還不知道姜濤是誰，反觀劉德華素有「民間特首」的稱號，知名度必然較姜濤更勁更入屋，如果「華仔天地」能夠號召大批粉絲坐言起行，紛紛到網上投票，劉天王未必會輸。

當然，讀到這裏，你或者會質疑：「唓，呢啲吹水文，都係冇嘢搵嘢嚟講啫，唔該唔好喺度譁眾取寵啦！」亦可能會有人認為現實是劉德華近年似乎已著重在內地發展：「佢而家睇大陸市場啦，仲邊會理香港？同埋佢呢個Level，仲係唔係要姜濤爭呢啲獎？」之不過，既然「一人一票」乃今次投票的勝負重點，如果大家都珍惜手上一票，以行動表達自己意見，誰說不可以？亦要明白，賽果並不與歌手本身的知名度高低有直接關係，加上今次活動，無論拉票、投票和活動宣傳，悉數在網上舉行，故此粉絲的年齡層和使用網絡的習慣，都能夠左右賽果，以此作為立論基礎，加上姜濤是ViuTV的「親生仔」，現階段姜濤奪獎仍然機會較大。

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MIRROR記者會照片：