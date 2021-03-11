Spotify與Kakao Entertainment達成協議　IU泫雅等K-Pop歌獲解封

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-11 18:45

早前全球串流音樂平台Spotify進軍韓國市場，卻與韓國唱片製作發行公司Kakao Entertainment（舊稱KaKao M，前身為LOEN娛樂）產生版權糾紛，在雙方合約到期後更將過去發行的K-POP歌曲全數從Spotify下架，IU、泫雅、ZICO、MAMAMOO、BEAST及CNBLUE等不少極高人氣的歌手都受到影響，因此引起全球歌迷的極大迴響。

Spotify攻韓國市場疑辣㷫Kakao M IU泫雅變受害者數千KPOP歌下架

Kakao Entertainment與Spotify的合約日前到期，決定將過去所發行的KPOP歌曲全數從Spotify下架。雙方今日達成協議，令早前下架的作品得以解封。（網上圖片）

事件來到今日（11/3）有突破性進展，Spotify宣布與Kakao Entertainment Corp.達成協議，將其發行音樂內容開放予Spotify的全球用戶，包括南韓市場。Spotify發言人對唱片公司回歸平台表示歡迎，指：「Spotify會繼續以將藝術家與全球歌迷聯繫起來為使命，讓聽眾可以接觸全球所有音樂。我們很高興我們在韓國的聽眾現在亦可以在收聽我們逾7,000萬首歌曲和40億個播放列表的同時，欣賞到本地音樂。我們將繼續透過與藝術家、唱片公司和當地版權持有人的緊密合作，致力為韓國的音樂串流生態系統帶來正面影響力。」

樂迷可以在Spotify再次欣賞IU的作品。（《eight》MV截圖）

Kakao Entertainment發言人指，期望平台能進一步吸引用家收聽旗下歌手的作品：「透過包括Spotify在內的不同全球合作夥伴關係，Kakao Entertainment希望世界各地的音樂愛好者可以透過輕鬆接觸旗下藝術家及音樂去欣賞K-pop。Kakao Entertainment仍然會致力發展韓國音樂生態系統，並將繼續保護藝術家、唱片公司和當地版權持有人的權利。」

以下音樂單位嘅作品有得聽返：