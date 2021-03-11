Serrini開騷未開賣先加場　陀地歌姬安慰冇飛粉絲：唔好嬲豬！

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-03-11 20:15

暌違兩年，獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將於4月10至11日在旺角麥花臣場館舉行《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》。早前演唱會消息公佈後反應十分熱烈，樹打手們紛紛留言表示擔心「搶唔到飛」，所以門票尚未正式開賣就由兩場緊急加開至三場。KKBOX白金會員及眾籌平台會員的優先訂購已火速售罄，而今早的公開發售亦同樣被秒殺。

一連三場演唱會以「I’M FINE, THX. 」為主題，Serrini知道粉絲們有一段時間沒有看現場演出，因此希望來看的朋友都可釋放自己情緒：「就算心煩意亂的時候都可以自如地應對」，提醒自己「I’M FINE 」、「我搞得掂㗎！」。是次演唱會Serrini亦預備了不同曲風的歌曲，歌單充滿驚喜，期待與入場的粉絲一同邊唱邊跳。

點圖放大Serrini （陀地歌姬 a.k.a. 梁總理 a.k.a. Indie界一姐…）更多IG美照👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

因應限聚令場館只能開放一半座位，為了可讓更多觀眾入場，Serrini與主辦更召開緊急會議，決定於開賣前已加開4月11日下午場，即使一日做兩場也在所不辭，Serrini很有信心表示「唔擔心呀，之前都試過tour兩日走三場，今次仲要已經準備咗成年，緊張主要係因為成年冇咩騷，個人比較水腫。」優先訂購被秒殺後，Serrini在社交媒體安慰未能成功購票的粉絲，叫他們「唔好嬲豬」，亦叮囑千萬「唔好買黃牛」，指網上騙徒手法層出不窮，要遏止黃牛的不法行為。

她更笑言沒有預留門票給父母，到時可能請父母在場外負責售賣週邊。而演唱會最特別最「玩嘢」的$28,000總理門票，購買的觀眾可獲得總理彩帶及場內頒授支票儀式，Serrini驚訝地指「其實本來加設呢個票價係諗住玩吓，當gimmick嘅一種，估唔到最後真係有人買，而且三場都賣晒！」相信大家都會期待究竟總理在演唱會內還有甚麼其他特別驚喜。

為了演唱會，Serrini更與團隊創作了於主題同名歌曲〈I’M FINE, THX.〉，希望於跳脫的歌詞裡面，與聽眾感受「I’m not fine but I’m still fine, thx.」的正面能量，連負面也可變成正面。「新歌就係一堆唔知自己做咩嘅句子組成，主要係講自己（或Gwendolyn）走難之後嘅生活，脫離咗一次驚險，未必代表亡命自此結束，結論又可能係佢自己擁抱『娛樂人類瘋癲』，Just go with the flow.」。新歌除了有合作無間的Him Hui與Serrini一同作曲，著名音樂人Goro Wong亦有加入創作，Goro不但是組合Zarahn的成員，也曾為何韻詩、周國賢、謝安琪等編曲及監製。新歌歌詞則由Serrini親自操刀：「這首歌其實本身唔係作畀自己，但係最後發現好似太高音同埋怪怪哋，我就話不如自己用。」第六張大碟《Gwendolyn：網絡安全隱患》也即快將發行，期待Serrini化身為Gwendolyn的現場演繹。

Serrini將於4月10至11日在旺角麥花臣場館舉行演唱會（海報）

《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》 日期/時間｜2021.4.10 - 11 (六-日) 20:15｜2021.4.11 (日) 15:00 地點｜旺角麥花臣場館 票價｜ ▸ 總理及總理夫人二人套票 HKD$28,000 ▸ VVIP 鑽石區 $1,080 ▸ 碎鑽區 $780 ▸ 水晶區 $580 （全數門票售罄） 主辦｜KKLIVE 音樂伙伴｜KKBOX 售票平台｜KKTIX

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】