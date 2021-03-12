張敬軒首亮相《Chill Club》　讚疫情下續請樂手：令佢哋有收入！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-12 19:03

日前張敬軒（軒仔）現身無綫錄影音樂節目《勁歌金曲》，今日（12/3）則首度亮相ViuTV拍攝另一音樂節目《Chill Club》。軒仔接受《香港01》訪問時透露，自己在拍攝前特意參觀錄影廠，笑言有種拜訪景點的感覺：「我有好多朋友上過去做節目，今日見到佢哋成日喺錄影廠出面影相嘅走廊，有種『終於嚟到呢個名勝』嘅感覺。（有打卡？）係呀，啱啱都影咗啲相。」

這次是軒仔第一次上ViuTV節目。（陳順禎攝）

軒仔透露在節目中將演唱兩首從未作現場演出的曲目，包括收錄自上一張專輯《Senses Inherited》的《裝睡的情人》，及在新碟《The Brightest Darkness》的《從頭開始》。他坦言在錄影期間感到緊張，又認為與Joey Tang（鄧建明）等音樂人合作機會難逢：「我好耐冇同Joey Tang合作，同Tang Sir咁多年都係喺大型演唱會合作，但係今次可以好近距離Jam歌，覺得好開心。」

軒仔又特別講到與主持駱振偉（Thor）合唱《笑忘書》，原來軒仔在2013年轉投英皇娛樂後，Thor剛好就約滿離巢，他對這位同門「師兄」近年發展感到高興：「佢參加新秀嗰年，唔記得係咪做評判，總之我就係喺現場。我覺得佢就好似伍仲衡評價強尼嘅說話一樣，樂壇欠佢一個交代。佢係用心做音樂，相信雖然佢喺電視台有好好嘅發展，又有拍劇又做主持，但係我諗音樂都係佢好想得到成績嘅一個範疇，希望樂迷同愛戴佢嘅觀眾都畀多啲支持佢。」

軒仔期待Thor在音樂上做出成績。（陳順禎攝）

直言《勁歌》與《Chill Club》無法比較

軒仔先後現身《勁歌金曲》和《Chill Club》，他指後者在音響、燈光的水準高，被問到兩間電視台的音樂節目有何分別，他坦言無法比較：「兩個音樂節目嘅製作風格同目的好唔同，坦白講，其實冇乜嘢好比較，因為大家做緊唔同嘅嘢，唯一嘅著眼點係，音樂節目一定要推動樂壇，令歌手同音樂人有表演機會。」

他特別提到《Chill Club》在疫市下沿用現場樂隊為歌手伴奏，為樂手雪中送炭：「成個疫情當中，我哋幾乎冇晒演出，但係因為《Chill Club》，一班樂手可以有好穩定嘅收入，呢個係我覺得電視台音樂節目最可貴嘅地方。其實音樂節目除咗畀一個平台我哋唱歌，對樂壇係有一啲隱性作用。」

軒仔認為《Chill Club》為樂手帶來穩定收入。（陳順禎攝）

「唔會特登諗要去邊個台！」

被問到日後若兩間電視台頒獎禮撞期會如何取捨，軒仔解釋在沒有電視台歌手合約下，兩者之間根本不需要作取捨：「以往大家有一種認知，認為某個電視台唔畀藝人去其他電視台，其實我哋當時要簽（電視台歌手）約，而呢個舉動係基於尊重合約精神。因為冇乜人講過，所以我都唔想大家有誤會，其實如果歌手冇（電視台）合約，喺任何一個傳媒都可以出現，例如我依家係冇合約，所以唔會特登諗要去邊個台。」他又稱自己今年保持當新人的心態，希望接觸更多不同類型的節目：「喺呢行，你要抱住去嘉年華嘅意識先得，嗰度有攤位遊戲咪去玩囉，輸贏唔緊要，最緊要係玩得開心，呢個就係我依家嘅心態。」

軒仔稱將以樂壇新人的心態面對今年工作。（陳順禎攝）