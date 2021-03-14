【勁歌金曲】三大唱片重返金榜　薛凱琪新作成華納首支TVB上榜歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-14 17:52

昨晚（13/3）播出的無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》，張敬軒在現場樂隊伴奏下獻唱《見或不見》、《青春常駐》、《春秋》和《俏郎君》固然成為焦點，但今個星期開始，來自三大唱片公司的歌手亦有新作打入「勁歌金榜」，成為節目另一個亮點。

最新一集《勁歌金曲》由張敬軒擔任嘉賓，這也是他睽違兩年多後再度亮相節目。（陳順禎攝）

曾志偉回巢後，第一任務就是改革音樂節目，並與三大唱片公司修補關係。除了邀得何麗全回巢出任星夢娛樂行政總裁，接管TVB音樂部外，早前更舉行記者會，象徵TVB與環球唱片、華納唱片及Sony Music破冰，及後環球已經第一時間將陳奕迅（Eason）《是但求其愛》及AGA（江海迦）《CityPop》派台。

曾志偉邀請何麗全回巢，接掌TVB音樂事務，今個星期的「勁歌金榜」的成績亦象徵著TVB與三大唱片公司正式破冰。（梁碧玲攝）

在今個星期的「勁歌金榜」，4首新上榜作品都是來自大型唱片廠牌，其中AGA《CityPop》登上第8位，而Eason的《是但求其愛》更空降第4位。其他唱片公司方面，華納亦有旗下歌手薛凱琪（Fiona）憑《歌本哈根的另一個我》打入第9位加入戰局。隨著更多歌手將作品派到TVB宣傳，「勁歌金榜」有望重回昔日競爭激烈的局面。

睇睇今個星期「勁歌金榜」走勢：