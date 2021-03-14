《勁歌金曲》全面革新迎接40周年　4月落實重返周日黃金時段播出

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-14 22:06

自從「獎門人」曾志偉年初落實重返無綫電視，並晉身高層、擔任副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目之後，動作多多，當中最快實行的是音樂範疇，先於2月底舉行記者會，宣布跟「三大」唱片公司（環球、華納、Sony Music；前「四大」之一的EMI已於2011年被環球收購）「世紀破冰」，3月初又委任何麗全出任「星夢娛樂」行政總裁，而剛於周六晚（13/3）播出的大型籌款節目《博愛歡樂傳萬家》，屬於「三大」旗下的Gin Lee、AGA、林欣彤、黃妍、林奕匡和陳柏宇獲邀擔任演出嘉賓，成為「破冰」後的歷史時刻。 至於下一階段落實的是全面革新《勁歌金曲》，迎接首播40周年紀念。之前已有傳這個近年慘遭「發配邊疆」、僅於周六深夜播放的大台招牌音樂節目，會重新返回黃金時段播出。近日有新消息指，《勁歌》將於4月落實節目調動，由原定周六晚上11時40分播出，改為逢周日晚上9時半播出，取代《流行經典50年》，跟快將舉行總選的ViuTV超人氣音樂節目《Chill Club》同時段對撼，並會延長播放時間，由半小時延長至一小時，是僅限J2播出的足本版於2020年初停止製作後，獲「開綠燈」重新「大搞」，突顯新人事新作風。 撰文：游大東

剛於周六（13/3）深夜播出的最新一集《勁歌金曲》，邀得張敬軒擔任嘉賓，為「新版」打響頭炮，不過消息指，軒仔的這集《勁歌》未算「改革」，意味4月回歸周日晚黃金時段播出後，節目會有更大改動。（資料圖片）

《勁歌金曲》改革，早於周二（9/3）已悄悄執行，並邀得張敬軒打響頭炮，當天何麗全和無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲更現身撐場，以表重視。在新製作方向下，每集不再同時邀請多位歌手擔任嘉賓，反而集中火力，讓一位歌手由頭唱到尾，儼如小型個人音樂會，而軒仔現身的這一集已於周六深夜播出，節目中他與兩位主持：占史和周志康分享錄製新大碟《The Brightest Darkness》的製作理念及花絮，又先後獻唱《青春常駐》、《春秋》、《見或不見》，以及本周「勁歌金榜」冠軍歌《俏郎君》。

節目結束前，周志康問軒仔：「你最後可唔可以講一啲說話，寄語我哋香港嘅樂壇，同埋香港音樂節目？」軒仔「賣口乖」說：「其實呢個咁好嘅平台，我哋咁多好嘅樂手、好嘅音樂、好嘅歌啦，呢度會成為一個全新嘅音樂競技場，大家多啲上嚟呢度，向樂迷推介自己嘅音樂。」話語間，曾慨嘆現今香港樂壇四分五裂的軒仔，似乎對於未來日子的發展抱樂觀態度，而觀感上，這一集「全新版」《勁歌》，印證大台的音樂節目在「後何哲圖時代」總算再次與外界接軌，對於整個樂壇來說，也是一件積極的事情。

曾志偉回歸無綫擔任高層後，立即處理跟「三大」唱片公司的破裂關係，於二月底舉辦「世紀破冰」記者會。（資料圖片）

查實今年適逢是《勁歌》首播40周年紀念（1981年10月首播），曾志偉借與「三大」唱片「破冰」整頓大台的音樂節目，可謂順理成章得來，又盡擁天時地利人和。內部消息證實，已播足3年半的《流行經典50年》（2017年9月首播，前身為7集的《流行經典50強》）將會在4月初結束，未知日後會否以新模式推出，而4月11日開始，同時段（星期日晚上9時半）會改為播放一小時版的《勁歌》，跟《Chill Club》同時段重疊，換言之，很大機會跟4月18日舉行的《Chill Club推介榜年度推介20/21》正面對撼，掀起另一場電視大戰，然而是否真的會在4月11日播出「改革版」，也要看公司內部決定，不過內部消息坦言，軒仔任嘉賓的這集《勁歌》只能算是「微調版本」，未算全面「改革」，意味4月回歸周日晚黃金時段播出後，節目將會有更大改動。

《勁歌》內容經過多次改動，從製作角度出發問題不大，加上「三大」歌手回歸，請演出嘉賓並不困難，惟據了解，現時監製和製作團隊正努力度橋，但最感「頭痕」的是由誰人擔任「新版」主持，始終是黃金時段播出，如果由占史、周志康、谷婭溦、伍富橋和孔德賢等現任主持繼續做下去，或會令人覺得份量不夠，難以擔正「主位」身份；本來內部一度建議由森美負責，不過他將會擔任選秀節目《聲夢傳奇》的主持，所以需要另覓他人，條件是要有新鮮感，或會從音樂圈中尋找目標，現階段仍未有定案。

同場加映：【勁歌金曲】三大唱片重返金榜 薛凱琪新作成華納首支TVB上榜歌