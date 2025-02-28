JISOO三月來港舉行粉絲見面會 新歌《earthquake》3800萬次觀看

韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JISOO 早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，主打曲目〈earthquake〉火速登上 Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第 1 位，更在全球 45 個地區的iTunes 專輯榜及中國騰訊音樂綜合 K-POP 榜上達到第一名，其MV在Youtube 亦超過3800萬觀看次數，JISOO 近日更正式宣布，將於中國澳門 及 中國香港 舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會——JISOO《ASIA FAN TOUR 2025:"LIGHTS, LOVE, ACTION!"》，與粉絲們近距離見面。日期為 3 月 21 日至 22 日於中國澳門銀河綜藝館(Galaxy Arena) ，以及 3 月 28 日至 29 日於中國香港亞洲國際博覽館 Arena 舉行。

JISOO 對此次巡演充滿期待，表示很開心能夠再次與中國澳門和中國香港的粉絲見面!具體的詳細內容及售票資訊將會陸續公布，請密切留意官方消息以獲取最新資訊！下星期香港開始售票，有關詳情請大家留意 Klook!