COLLAR演唱會｜勁騷長腿跳傘舞Candy認不服輸Day天然呆成全場笑位

女團COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》今晚（28日）在亞洲博覽館舉行，江若琳與老公蕭唯展、許廷鏗、廖子妤、亨仔@ROVER、希晉@ROVER、香𦚯宅（Lyman）、強尼、陳昭煊、陳子豐等都有現身捧場。

以往MakerVille旗下的演唱會，多由MakerVille前行政總裁魯庭暉擔任出品人，而今次是他月初離任後，MakerVille旗下首個大騷，演唱會出品人為現任行政總裁金廣誠（Kenneth Kam），開場的Credit名單亦顯示他的大名。

約8點30分，現場響起1950年代的歌曲《Que Sara Sara》，再播出一段COLLAR以復古裝扮跳唱《Gotta Go!》的黑白短片，COLLAR緊接登場唱出出道作《Call My Name!》，接連一口氣跳唱《Run Boy Run》、《idc》及《暴走女團》。

上次《COLLAR Crush》演唱會，COLLAR各成員的Solo全部集中於一部份，而今次則是打散。第二部份先有Winka登場，翻唱陳蕾的《妖治時代》，然後COLLAR以和服長袍風格，撐著日本紙傘跳唱《Trouble Trouble》，令人耳目一新。在團歌《Atypical》、《AFK???》後，又輪到邱彥筒（Marf）的《The Hanging Tree》及《Nothing you can take from me》，然後是《Cell Block Tango》，再以椅子舞性感嫵媚跳唱《Speak Love》。

由於演唱會主題是《Game On》，螢幕播出的間場短片中，眾人也分享自己對遊戲、輸贏的看法，Winka：「我係易感動嘅人，我幾proud of自己咁樣，鍾意就鍾意，唔鍾意就唔鍾意，感受好多，所以同我相處嘅人都好容易feel到我嘅感覺。但feel多啲、講少啲，呢個都係我要學習。」

芯駖說：「比賽輸贏對我嚟講唔重要，最緊要都係有美好嘅回憶，因為life is so short，回憶係跟一世，過程發生過嘅嘢，喺你身邊嘅人，同你一齊行嘅人，無論經歷咩都好，呢個都係最好嘅回憶。」王家晴（Candy）：「輸贏對我嚟講都係幾緊要，因為由細到大我都鍾意打籃球，打籃球比賽好似同隊友一齊上戰場，我都重視輸贏，但係我覺得有人會怕輸，我唔會認輸，一直有一班隊友喺隔籬support我，俾咗好多情緒價值同支持我，我覺得我係輸一場比賽，但係贏咗個隊友。」

蘇雅琳（Ivy）表示：「我自己都幾中二病，成日幻想自己係動漫裏面嘅人物，譬如鍾意睇《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，主角都好熱血，見到無論發生咩事都無所畏懼，一齊向前衝，而且重要嘅係佢哋身邊都有一班好好嘅同伴，即使有失敗，佢哋都係一路往前衝，唔放棄，呢個係我非常之嚮往。」

隊長沈貞巧（Gao）則表示：「我好多嘢好驚，不過你哋唔覺咋嘛，其實我好多時候都係所有嘢都係頂硬上，硬着頭皮去做，由細到大都袋住一句說話，就係No pain no gain，就算驚都好，點都去試、點都去做，總有啲嘢學得到攞得到。」而邱彥筒（Marf）透露自己最怕受傷：「遊戲裏面最驚就係受傷，或者身體有咩大礙，因為無論係我自己，定係成個group都係，因為我覺得受傷咗就抹殺我哋當刻喺台上面嘅努力，有時甚至會去到嬲，因為我做唔到啲乜，當我講過，但係大家都好想堅持埋落去，但係我覺得呢樣嘢對我哋好唔健康，有時就會自己嬲自己，因為係嬲自己點解做唔到任何嘢去幫到，最終都係因為緊張，呢個就係我最驚。」

發言本來都正正常常，誰知去到最後一位，隊中公認最Kam的許軼（Day）發言時，她只「哦⋯⋯」就進入「Loading」狀態，觀眾爆笑，她再緩緩說出：「喺呢個混亂嘅世界裏面，去愛護身邊所有事物，愛你做緊嘅嘢，同愛你身邊嘅人，係好難做到，因為喺好混亂嘅時候⋯⋯大家就會好混亂。」全場再一次被她看似無厘頭的發言逗得哄堂大笑，然後就輪到她Solo《Toxic till the end》、芯駖自彈自唱《Creep》。

