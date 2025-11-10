JayFung馮允謙演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+連結＋座位表

JayFung馮允謙《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》演唱會將於2026年1月17至18日（星期六、星期日）下午7點30分在安盛竹翠公園，西九文化區舉行，會在HotdogTix優先開賣門票及公開發售門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



（jayfungmusic@ig）

JayFung馮允謙演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年1月17至18日（星期六、星期日）

演唱會時間：7:30PM

演唱會地點：安盛竹翠公園，西九文化區

門票價錢：HK $1080／$780／$580

JayFung馮允謙演唱會2026香港 | 東亞銀行信用卡優先購票

優先訂票渠道：HotdogTix

門票發售時間：11月17日 (星期一) 上午10時至11月19日 (星期三) 晚上11時59分

東亞銀行信用卡持卡人請先登記成為HotdogTIX會員，以享優先訂票。

公開發售平台 ：HotdogTix

公開開賣日期：有待公佈

公開開賣時間：有待公佈