JayFung馮允謙演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
JayFung馮允謙《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》演唱會將於2026年1月17至18日（星期六、星期日）下午7點30分在安盛竹翠公園，西九文化區舉行，會在HotdogTix優先開賣門票及公開發售門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
JayFung馮允謙演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年1月17至18日（星期六、星期日）
演唱會時間：7:30PM
演唱會地點：安盛竹翠公園，西九文化區
門票價錢：HK $1080／$780／$580
JayFung馮允謙演唱會2026香港 | 東亞銀行信用卡優先購票
優先訂票渠道：HotdogTix
門票發售時間：11月17日 (星期一) 上午10時至11月19日 (星期三) 晚上11時59分
東亞銀行信用卡持卡人請先登記成為HotdogTIX會員，以享優先訂票。
公開發售平台 ：HotdogTix
公開開賣日期：有待公佈
公開開賣時間：有待公佈