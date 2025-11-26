MIRROR期間限定店首日安排極度混亂　有鏡粉無法入場26日暫停派籌

MIRROR於本月有一連串活動，當中的Baby Mirror與Sanrio Characters首次聯乘的公仔系列，昨日（25日）於又一城開幕。限定店設多個夢幻打卡位，粉絲亦能購買聯乘產品。限定店早上9時起向公眾派籌於指定時間入場，有大批鏡粉為買公仔，晨早就到限定店排隊拿籌，可惜購物流程嚴重延遲，人流管制安排極差，導致拿到籌的鏡粉延遲甚至無法入場，令現場一度陷入混亂，令大批鏡粉鼓譟。

Baby Mirror與Sanrio Characters首次聯乘的公仔系列，昨日（25日）於又一城開幕。限定店設多個夢幻打卡位，粉絲亦能購買聯乘產品。（IG圖片）

據知，官方由早上9時開始派籌，直至中午12時左右派完，持籌及手帶人士分不同時段入限定店購物，惟第一個時段（即11時）已開始延誤，有粉絲12時半左右才能成功入場。而原定12時入場的粉絲，要等到2時許才獲安排入內，比原定時間延誤3小時。直至晚上7時，限定店才開始處理原定2時入場的粉絲。

MIRROR星期一（24日）12子齊人出席又一城限定店的聖誕亮燈活動。(資料圖片 / 葉志明攝)

現場有大批鏡粉為買公仔苦候多時，有粉絲將現場片段分享到社交平台，片中有職員晚上向粉絲表示，因仍有很多持籌者等候入場，故未能處理即日下午5時至晚上9時的籌號人士。他提到周三（26日）不會派籌，持周二籌號的人士可在周三回來買紀念品，惟不少歌迷不滿安排，批評主辦方安排混亂。晚上8時左右，粉絲包圍限定店職員要求解釋，有人報警，警方隨即到場了解。而MakerVille行政總裁金廣誠到場了解事件，現場消息混亂。

有粉絲將現場片段分享到社交平台，片中有職員晚上向粉絲表示，未能處理即日下午5時至晚上9時的籌號人士。（threads）

有大批鏡粉在場苦等守候。（threads）

晚上近11時，MIRROR官方終於發文表示：「期間限定店客人數量眾多，未能即晚於商場關閉前處理所有人流我們十分感謝大家對此系列聯乘產品的愛戴，對於今日未能照顧所有客人的需求，感到萬分抱歉。現安排明天（26日）暫停派籌。我們將重新考慮及重整這次期間限定店的安排，感謝大家的體諒與理解。」

晚上近11時，MIRROR官方終於發文表示26日暫停派籌。（IG截圖）

有大批粉絲事後在社交平台發文吐苦水，指斥現場安排極度混亂，限定店執貨區極為狹窄，現場只有5名職員，4人負責收錢，1人負責取貨，無論佈局、人手安排至購買流程都導致嚴重延遲。另外，更有粉絲指職員似乎不太認得12個BABY MIRROR，取貨時需要多番確認，更有職員試過撈亂公仔，令粉絲不滿。