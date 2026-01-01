叱吒2025｜鄧麗欣首奪我最喜愛女歌手：上次上嚟係23年前攞新人獎

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2026年1月1日）假亞洲國際博覽館隆重舉行，去年開完首個紅館個唱的鄧麗欣（Stephy），首奪「我最喜愛的女歌手」獎。森美頒獎前，先叫大會展示當年二人2004年合作電影《甜絲絲》的海報。

她哽咽講感受：「我係同自己講係唔可以喊嘅，我多謝森美，好多謝叱咤903！我對上一次上呢個頒獎台，係23年前，當時係攞新人獎，攞完呢個新人獎之後我落返呢個台，我覺得我離呢個台好遠。我唔知幾時可以再上返嚟攞獎，之後我坐咗喺台下都好幾年，然之後我一直望住好多嘅歌手上台攞獎，我都好羨慕，但係我唔係羨慕佢哋攞獎，而係我羨慕佢哋可以好自信咁企喺台上面唱歌。嗰段時間我有迷惘過，又想逃避過，亦都有懷疑過，但係我從來冇放棄過！因為我知道前面仲有好多人相信我，仲有好多人一直等緊我，所以我一直都向前行，無論行得幾慢，無論行得幾細步，我都一直向前行，好多謝今次每一個有投票俾我嘅每一位，你哋真係推咗我上嚟，原來唔放棄一直向前行，真係可以上得返嚟嘅！好多謝你哋每一位，係你哋成就咗呢一個咁勵志嘅故事，我好想將呢個勵志故事去送俾所有……而家如果呢一刻係覺得條路好難行，唔知再點樣行落去，或者有懷疑嘅所有人，請你哋千祈唔好放棄請你哋一定要相信自己，繼續向前行，無論向前行嘅嗰一步有幾細步都好，一定要繼續，只要你哋向前行，唔好放棄，你哋一定行得到你哋想去嘅目的地，一定可以搵到屬於你哋嘅舞台，亦都好多謝，一直相信我嘅歌迷， 2026年祝大家平安快樂！」之後她唱出歌曲《立斷》。

