BABYMONSTER演唱會2027香港｜門票優先公售攻略+連結+座位表

BABYMONSTER[춤 (CHOOM)] 演唱會將於2027年1月9日（星期六）在亞洲博覽館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

BABYMONSTER演唱會2027香港

BABYMONSTER演唱會2027香港丨詳情

演唱會日期：2027年1月9日（星期六）

演唱會時間：6pm

演唱會地點：亞洲博覽館-Arena

門票價錢： HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,399 / 999 / 799 (全坐位 All-Seated)

BABYMONSTER演唱會2027香港丨會員優先訂票

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優先訂票登記時間：2026年9月14日 (星期一) 12pm - 9月17日(星期四) 11:59am

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優先訂票時間：2026年9月22日(星期二) 11am - 11:59pm

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優先訂票時間：2026年9月23日(星期三) 11am - 11:59pm

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優先訂票時間：2026年9月23日(星期三) 11am - 11:59pm

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優先訂票時間：2026年9月24日(星期四) 11am - 11:59pm

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優先訂票時間：2026年9月25日(星期五) 11am 開始

BABYMONSTER演唱會2027香港丨座位表

BABYMONSTER演唱會2027香港丨座位表

BABYMONSTER演唱會2027香港丨交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。