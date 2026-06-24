蕭景鴻演黑道大哥大展武打真實力　更與張寗在車內上演浪漫吻戲

撰文：亞瑟
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被譽為「2026樂壇最熟悉的新人」的蕭景鴻(阿弟)，出道24年終於圓夢推出首張同名專輯《蕭景鴻》，將於6月29日全面數位發行！日前搶先上線第二波抒情主打《背光的角色》這首歌是蕭景鴻年少時期的創作，由他親自作詞作曲，並攜手作詞人黃婷共同完成歌詞，獻給每位默默付出、等待被看見的人們。MV邀來女演員張寗擔任女主角，蕭景鴻不僅挑戰高張力打鬥戲，更與張寗上演浪漫吻戲，在MV中展現細膩的情感詮釋與爆發力十足的演技，也讓阿弟同時展現歌手與演員的雙重魅力。除了新歌上線外，蕭景鴻也驚喜宣布將於7月19、25、26日於台北、台中、高雄舉辦簽唱會，不只唱好唱滿也簽好簽滿！

蕭景鴻〈背光的角色〉單曲、MV上線。（官方提供圖片）

戲劇級MV上演黑道大哥

《背光的角色》MV由曾以《逆局》拿下第57屆金鐘獎戲劇節目導演獎、並執導《以我為名》MV的莊絢維再度操刀，蕭景鴻在片中飾演黑道大哥，張寗則化身洗衣店老闆；兩人在平凡的日常互動中逐漸萌生情愫，卻也在感情升溫後，意識到彼此終究身處不同的世界，只能在愛情與現實間艱難抉擇。MV中在洗衣店裡有不少對手戲，蕭景鴻被問到現實生活是否會洗衣服時，他自信滿滿表示：「當然，畢竟我也當過好幾年家庭主夫，連洗冷氣都會！」展現居家好男人的一面。而蕭景鴻飾演與居家男人不同面向的黑道大哥，在武打戲中，蕭景鴻透露，拍攝時幾乎都是用真實力道演出：「我是真的用打人的力道去借位打鬥，只是揮拳一定要很準！」談到武打經驗，他也自爆曾在拍戲時被很有底子的前輩不小心打到，笑說：「你閃他，拳頭還會追過來！」幽默分享拍攝趣事，也讓原本充滿緊張感的武打拍攝，多了不少輕鬆有趣的氛圍。

蕭景鴻飾演黑道大哥。（官方提供圖片）

與張寗在車內上演浪漫吻戲

這次蕭景鴻與張寗在MV中譜出一段刻骨銘心的戀情，更在車內有場充滿情緒張力的吻戲。談及拍攝吻戲的經驗，阿弟分享：「當下要非常投入，把對方當成自己真的很喜歡的人，才能自然流露情緒。反而最難的是鏡頭裡的角度，要拍得唯美真的不容易！」看似浪漫的畫面，拍攝過程其實一點都不浪漫，由於車內空間狹小，兩人為了配合鏡位反覆調整姿勢、調整了許久角度才拍出理想畫面，實際上是以不符合人體工學的姿勢完成拍攝，阿弟忍不住笑說：「我們很像喪屍！」事實上，這場吻戲並非單純的浪漫橋段，而是以最後一個吻作為告別，蕭景鴻在詮釋這場戲時，除了鏡頭捕捉到的情感，在鏡頭拍不到的角度，他始終維持角色狀態，眼眶含著淚水，同時藏著對愛情的不捨與對命運的恨意，希望透過每一個細節，完整傳達角色內心複雜又矛盾的情緒。

蕭景鴻與MV女主角張甯車內浪漫吻戲。（官方提供圖片）

蕭景鴻《背光的角色》單曲及MV已搶先上線，首張個人同名專輯將於6月29日凌晨0點全面發行；他也將展開《以我為名》新專輯巡迴演唱會，7月11、12日在台北Legacy TERA、9月26、27日在高雄後台Backstage Live登場，門票於拓元售票系統熱賣中。除了專輯與演唱會計畫外，蕭景鴻希望能更貼近歌迷，特別宣布將於7月19日在台北信義香堤大道廣場、7月25日於台中廣三SOGO百貨、7月26日於高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，現場可簽署蕭景鴻首張個人同名專輯、《以我為名》台北/高雄演唱會門票及官方周邊商品，邀請歌迷近距離同樂。

蕭景鴻 7月19日台北、7月25日台中、7月26日高雄簽唱會。（官方提供圖片）
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