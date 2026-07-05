大馬歌手大穎Dior香港開騷賣爆　默默完成亡母遺願︰你可以放心

馬來西亞歌手大穎（Dior），憑一首合唱歌《在加納共和國離婚》爆紅，連帶《你最近過得好嗎？》、《如果那通電話有接通》、《有天會再相見》等，紅遍亞洲區。今年她啟動《KAMPUNG GIRL 普通人》世界巡迴演唱會，由馬來西亞，唱到新加坡、台灣，10月3日便來到香港。原定在旺角麥花臣只開一場，結果開賣即售罄，追加4號一場亦迅速秘殺，令大穎喜出望外之餘，原來亦默默地，圓滿了亡母的一個遺願。



馬來西亞歌手大穎Dior，將於10月首度來港開演唱會。（許育民 攝）

馬來西亞歌手大穎（Dior），將於10月首度來港開演唱會。（許育民 攝）

大穎首度來港開騷，兩場都火速爆滿，作為聽眾群排第五的香港粉絲，做到嘢！（網上圖片）

16歲當駐唱歌手 轉戰網上做出成績

自小喜歡唱歌的大穎，16歲已當駐唱歌手。2019年疫情爆發，變得冇場可唱，於是轉戰做直播，當時平台許下承諾，只要直播觀眾達某個數，便為她出歌。結果大穎憑一己之力，努力地在一個月內直播達80小時，終於達標，亦順利出道，2023年更正式成為唱作歌手。

曾在不同地方開個唱，為何來到今年，決定來港唱一次？「我有留意自己的聽眾群，頭五位分別是馬來西亞、台灣、新加坡、美國及香港。」這個第五位的身份，就讓她注入強心針，小試牛刀在旺角麥花臣，結果兩場均爆滿。至於不少亞洲歌手視為演唱會聖地的紅館，將來又可有信心一戰？「紅館？太大喇！我有去過紅館看陶喆演唱會，記得場館外有片大場地，那次他的粉絲還在場外拿著結他在唱他的歌，場面感動。我也希望有機會來唱一次。現在來說可能有點遙遠，但仍是我的目標。」

早前大穎去到峇里開演唱會，選擇這裡源於一份任性。「很少歌手會在這裡開個唱，但我在這裡留下不少快樂記憶，所以要來唱一次。」（大穎Dior@IG圖片）

獨愛Gareth T. 就是緣慳一面

大穎曾來港旅遊，對香港印象非常好，遇到不少好人，回國後更在社交平台分享一則遊港體驗。另外，香港音樂也是她的心頭好。要數自己最愛的香港歌手，他立即道出︰「Gareth T. 湯令山！」好一直有留意這位歌手的作品，獨立歌手時期的《Boyfriend Material》，到大熱《緊急聯絡人》及《用背脊唱情歌》都耳熟能詳。遺憾時一直未有聽到聽到他唱現場。「他到馬來西亞開演唱會時，我到台北演出。到他去台北開演唱會，我已飛去看，但我生重病出不了門口。到他在香港開，我要到外地演出，全都是錯配啊。」難得來到香港開騷，當然想邀請Gareth T.做嘉賓，亦希望到時他有空，但就算來不到，大穎也想練一首對方的作品，屆時唱給香港觀眾聽，作為香港站的限定禮物。

Gareth.T湯令山去年的「心傷王子」演唱會治癒無數樂迷，但大穎總是跟他失之交臂。（官方提供圖片）

以創作積極地面對傷痛

大穎Dior的創作，向來以悲情見稱，這與她的創作習慣有密切關係。「對我來說，唱歌是開心，寫歌過程就比較痛苦。因為我是多寫傷心的故事，只有傷心的時候才比較多靈感。」大穎並非為人悲觀，相反她是積極去面對創傷，希望從創作中跟傷痛作個了斷。「雖然創作時會悲傷，但創作完，歌曲受歡迎，聽到有樂迷說歌曲能為他治療傷痛，自己也會高興，就算要挖自己傷口去創作也是值得。」大穎更笑說，擔心將來成功了，會沒太多靈感去創作。「只有遇到困難時，在克服時讓我學會更多。」

大穎Dior的創作，向來以悲情見稱，「對我來說，唱歌是開心，寫歌過程就比較痛苦。因為我是多寫傷心的故事，只有傷心的時候才比較多靈感。」（許育民 攝）

《如果那通電話有接通》及《你最近過得好嗎？》

要數最悲傷的經歷，媽媽的突然離世是最難受。「她是因為車禍突然間離開我，自她離開後，我對待事情的心態都不一樣，每個人都可以突然離開自己，令我學會放下執念，就算跟誰鬧得不快，都不要牢記。」為懷念媽媽而創作，最多人認識的相信是《如果那通電話有接通》及《你最近過得好嗎？》兩首歌，這亦是兩段跟亡母的記憶。

大穎︰「我曾夢見過媽媽，一齊坐在一個常去的海邊，而她身上就是穿著我第一次拿到薪水，買給她的一件藍色衣服，而她亦問我一句︰『你最近好嗎？』我覺得這個畫面很美。」這個夢最後創作成《你最近過得好嗎？》，而這畫面亦在《如果那通電話有接通》的MV內重現。

大穎曾夢見過媽媽，一齊坐海邊，而這畫面亦在《如果那通電話有接通》的MV內重現。（MV截圖）

馬來西亞歌手大穎Dior接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

至於《如果那通電話有接通》，亦是她心裡的一個秘密。事源媽媽出事前，曾致電給她，但當時她正睡覺未有接聽。直至發現這通未接來電，無形中怪責自己起來，覺得當日如果有接通該電話，事情可能會改寫。事隔多年，一次無形中跟爸爸及姐姐談起，二人不但沒有怪責她，更安慰說沒關係，事情要發生終要發生。結果這心結埋在內心達9年，終於解開，並將它創作成一首歌。

多年後，大穎一圓亡母的心願，跟家人去旅行，還將那些開心的畫面放入《你最近過得好嗎？》的MV內。（《你最近過得好嗎？》MV截圖）

多年後，大穎一圓亡母的心願，跟家人去旅行，還將那些開心的畫面放入《你最近過得好嗎？》的MV內。（《你最近過得好嗎？》MV截圖）

母親留下的三個遺願一一完成

母親離開已久，大穎說當年媽媽已經好好放下，因為她生前口裡常掛住的三個心願，做女兒的亦一一達成。「首先，她很想我們全家人可以去一趟旅遊。這個成功了，我們一家人去了台灣，還將過拍成《你最近過得好嗎？》MV。第二是要好好的照顧我自己，現在我活得很好，管理好自己情緒。第三就是開演唱會，她想我站在很大的地方表演，讓很多人看到。現在我已經完成了好多場演唱會，還來到香港。每個心願我都是開開心心地完成，媽媽你可以放心。」