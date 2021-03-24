占史主持《勁歌》僅兩個月卸任　傳調至《無間音樂》：等公司安排

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-24 20:14

曾志偉重返無綫後，決心要重振綜藝節目聲威，近月動作連連，繼與「三大」唱片公司（環球、華納、Sony Music）世紀破冰後，隨即下令叫停播足三年半的《流行經典50年》，又宣布改革長期遭「發配邊疆」的長壽音樂節目《勁歌金曲》，將它調返周日黃金時段，更延長至一小時，填補《流行經典》原本的播放時間，撥亂反正。

無綫宣布將由環球新人Oscar，配搭「糖妹」和Eric Kwok擔任改革版《勁歌金曲》主持。（梁碧玲攝）

日前已有報道率先確認，指全新版本的《勁歌金曲》會由曾擔任三屆ViuTV選秀節目兼真人騷《全民造星》的導師與評判Eric Kwok（郭偉亮）走馬上任做司儀，並邀得十年前曾做過《勁歌》主持的「糖妹」黃山怡歸隊，而二人今日（24/3）下午亦以拍檔身份，亮相將軍澳電視城舉行的《超級綜藝 隆重登場》記者會，不過有趣的是，原來新《勁歌》主持陣容總共三人，第三位是參加第一屆《全民造星》而入行的環球新人、現年22歲的涂毓麟（Oscar）。

Oscar本身彈得一手好鋼琴，2018年參加ViuTV的《全民造星》後獲環球賞識，成為2019年樂壇新人，惟出道以來成績平平。（梁碧玲攝）

據了解，要求「糖妹」重返《勁歌》是監製麥鎮東的主意，選用Eric Kwok則是無綫高層的決定，認為他是專業音樂人和歌曲監製，以其江湖地位，跟大台現時決心改變音樂節目的定位相當契合，惟只屬過渡性質，將來或有可能只剩下「糖妹」與Oscar並肩作戰，而後者之所以得到主持一職，既因為他有深厚的鋼琴造詣，又懂得作曲，也很大機會是環球與無綫破冰後共同協商而得出來的「雙贏」方案，借《勁歌金曲》時段，將出道兩年但成績平平的Oscar賺取穩定曝光，盡快「入屋」。事實上，Eric Kwok與Oscar都來自《造星》，再加上「糖妹」，這個三人組合的確有種「搣甩」TVB味道的感覺，但未知觀眾是否受落。

原名鄧尚義的占史，2020年加入無綫電視，於12月中臨時頂替孔德賢擔任《2020勁歌金曲優秀選第二回》的司儀，2021年1月初更獲監製賞識成為《勁歌金曲》常規主持。（資料圖片）

《樂勢力》暫停 占史卸任《勁歌》後未有工作

隨著《勁歌》換班，周志康、伍富橋、孔德賢和王虹茵等舊有主持，將於4月3日一集之後向觀眾講再見，而去年12月中主持《2020勁歌金曲優秀選第二回》臨時頂替是非纏身的孔德賢擔任司儀，及至今年1月中加盟成為常規《勁歌》主持的占史（鄧尚義），則會成為這個節目播放40年以來，任期最短的一位。占史原本是電台出身，於新城任職多年，專責訪問歌手，2014年曾與歌手馬嘉均推出歌曲《媽呢空》，去年離開新城後轉投無綫，先主持深宵音樂節目《樂勢力》（逢周六凌晨三時十五分播出），年初獲監製麥鎮東賞識，兼任《勁歌金曲》主持，惟兩個月後即「卸任」，有傳他稍後會調任主持《無間音樂》。



對此，占史透過WhatsApp短訊回應，指有幸能夠參與《勁歌金曲》。「我細細個就鍾意睇《勁歌》，估唔到大個之後會有份主持，做電視主持係要唔揸稿、面對幾個鏡頭講嘢同做訪問等，同以往我做電台嘅分別好大，過程獲益良多，真係好多謝公司信任，亦感激監製、導演同埋各位（主持）拍檔，特別多謝監製令我有機會感受做大騷嘅氣氛。」談到離開《勁歌》之後是否調任至《無間音樂》，占史坦言有待公司安排，但承認《樂勢力》因為要更換廠景而暫停一段時間，故暫時未有新工作，「我真係好鍾意音樂，所以希望可以繼續透過節目同大家分享，為樂壇出一分力，公司安排我做邊個節目，我都會好好配合同全力以赴。再講，唔同嘅節目都可以學到不同事物，自己抱住興奮及期待嘅心情迎接嚟緊嘅新挑戰。」

同場加映：《勁歌金曲》十大經典主持 李克勤賣靚聲 邊個見證關心妍搶獎？

點擊下圖觀看「10大《勁歌金曲》經典主持」：