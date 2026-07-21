蕭景鴻出道首辦簽唱會爆場　感念愛妻「三塊錢」情意捐20萬做公益

「2026最熟悉的新人」蕭景鴻（阿弟）推出《蕭景鴻 Edy Hsiao》首張個人專輯，今（19日）於台北信義香堤大道廣場舉辦出道24年來首場個人專輯簽唱會，並邀請小魏魏嘉瑩擔任開場嘉賓，吸引大批歌迷擠爆現場。



蕭景鴻舉辦出道24年來首場個人專輯簽唱會。（公關提供）

蕭景鴻舉辦出道首場個人演唱會

蕭景鴻以五月天阿信量身打造的〈Who〉勁歌熱舞登場，瞬間點燃全場氣氛。新專輯收錄多首由蕭景鴻親自創作的歌曲，記錄自己24年的生命歷程，希望透過音樂讓大家更認識真正的自己。談到這一路走來的心情，他表示，等待24年終於推出第一張以自己名字命名的個人專輯，又完成了人生第一場個人演唱會，每一步都像夢一樣：「有夢想成真的感覺！此刻我非常激動，看起來面無表情但其實腳一直在抖」！

自嘲「風雨男團」 遇颱風、暴雨都不怕。（公關提供）

蕭景鴻透露〈三塊錢〉為老婆而作

蕭景鴻一連帶來〈適當〉、〈背光的角色〉、〈以我為名〉等多首新歌，展現深厚唱功。其中談到親自創作的〈三塊錢〉時，他分享這首歌是寫給一路陪伴自己的老婆，感謝她在人生最低潮、身上只剩三塊錢時，依然不離不棄。聽聞這段故事，公司也特別準備刮刮樂，希望替他把「三塊錢」變成「三千萬」，讓蕭景鴻哭笑不得！他笑說，自己現在已經沒有那麼辛苦了，更希望把這份幸運分享出去，當場宣布：「既然我今天可以在舞台上有機會做個人專輯，也希望能夠回饋給社會，更期待大家一起跟我做出有意義的事情。不管等等刮中多少，我都會另外拿出至少20萬元捐給『台北市社會局愛心公益平台』，希望幫助更多需要幫助的人，當作我的一點心意！」

此外，原訂7月11日舉辦的、《以我為名》演唱會台北場因颱風延期至8月12日，許多歌迷仍願意調整行程力挺，讓他十分感動。他也宣布，將準備地瓜送給8月12日到場的「弟瓜」歌迷，邀請大家一起吃地瓜，用最溫暖的方式回饋一路支持自己的歌迷。

三塊錢變三千萬！蕭景鴻準備捐20萬、送地瓜給8月12日演唱會歌迷。（公關提供）

蕭景鴻放下雨傘陪歌迷淋雨

然而就在獻唱完〈三塊錢〉後，現場突然下起滂沱大雷雨，宛如老天也被這段故事感動，灑下「感動的淚水」。面對突如其來的大雨，蕭景鴻笑說：「遇水則發！」更感性表示：「雖然下著大雨，但更開心的是，還有這麼多人陪著我，一起度過這個風風雨雨！」感謝現場歌迷的不離不棄。隨後演唱〈Love Song〉時，原本站在歌迷中間小舞台的蕭景鴻撐傘深情演唱，唱到一半，他決定放下雨傘，選擇與現場歌迷一同淋雨，他笑著說：「跟你們一起淋雨好開心！」並一一與身旁歌迷握手互動，畫面相當感動。

下雨天也不怕！蕭景鴻近距離與歌迷互動。（公關提供）

FEniX現身為蕭景鴻送上生日蛋糕

即將於7月21日迎來生日的蕭景鴻，簽唱會上驚喜迎來男團FEniX現身送上由歌迷準備的生日蛋糕，並帶領全場合唱生日快樂歌，讓他感動不已。FEniX表示Energy是他們相當崇拜的男團始祖，因此特別想來送上祝福：「希望我們可以向弟哥看齊，我們一定會越來越厲害的、一定要像哥一樣站上越來越大的舞台！」蕭景鴻則感動直呼快哭了，並大讚FEniX是「很有禮貌、很努力的新一代男孩團體」，更喊話：「我們這一輩後繼有人，大家一定要多多支持他們！」

蕭景鴻也現場許下生日願望，希望接下來《以我為名》巡迴演唱會不要再遇到颱風，能順利與歌迷見面；另一個願望，則是希望所有人都能每天開心、平安迎接新的一天，即使面對任何挑戰與困難，也不要輕易放棄。他也以一句話勉勵大家：「相信你的堅持，就算不能改變世界，但能改變你的人生。」感動全場歌迷。

FEniX驚喜現身送蛋糕 向崇拜的前輩阿弟祝福告白。（公關提供）

小魏魏嘉瑩擔任蕭景鴻簽唱會開場嘉賓

將於8月2日在香港旺角麥花臣場館舉行《我要把眼淚當汽水》演唱會香港站的小魏魏嘉瑩連續兩天現身信義香堤大道廣場，繼前一天鼓鼓呂思緯的新專輯演唱會後，再度擔任蕭景鴻簽唱會開場嘉賓，為現場炒熱現場氣氛。她一連演唱〈我把眼淚當汽水〉、〈我們是奇奇與蒂蒂〉、〈喜歡我吧〉等歌曲，更帶領全場一起大跳虎航主題曲〈快出來玩〉的「虎爪舞」，並加碼帶來〈抓馬喵星人〉號召所有喵星人齊聲大喊「我是喵星人」，讓現場歡笑聲不斷。